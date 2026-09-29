Посольство РФ опровергло сообщения о завершении поисков после паводка в Непале

26 августа после мощного паводка на реке Бхоте-Коши связь была потеряна как минимум с четырьмя россиянами. 30 августа число российских граждан, числившихся пропавшими без вести, увеличилось до девяти. У найденных тел непальские власти брали образцы ДНК для последующей идентификации родственниками.