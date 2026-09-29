Посольство РФ опровергло сообщения о завершении поисков после паводка в Непале
Посольство России в Непале опровергло сообщения о завершении поисков людей, пропавших после селевого паводка 26 августа.
«Заявлений о завершении операции непальские власти не делали», – говорится в сообщении посольства. Информации о совпадении ДНК-профилей родственников разыскиваемых россиян с образцами найденных тел погибших также пока не поступало.
Диппредставительство отдельно прокомментировало сообщения о новых оползнях в Гималаях. По данным туристической полиции Непала, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате этих происшествий нет.
26 августа после мощного паводка на реке Бхоте-Коши связь была потеряна как минимум с четырьмя россиянами. 30 августа число российских граждан, числившихся пропавшими без вести, увеличилось до девяти. У найденных тел непальские власти брали образцы ДНК для последующей идентификации родственниками.
5 сентября число погибших в результате паводка достигло 1344 человек, еще 4898 человек продолжали числиться пропавшими без вести. Спасательная операция в стране на тот момент продолжалась.