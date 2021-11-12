Быстрые займы: полезные советы потенциальным заемщикам

Рекомендуется сразу уточнить возможности для пролонгации договора на случай форс-мажора, а также уточнить размер штрафов за несвоевременный платеж. Если у вас есть подозрения, что вы не сможете отдать кредит, брать деньги в долг не стоит, но в жизни случается всякое, поэтому заранее знать условия начисления пеней не помешает, даже если вы уверены в своих финансовых поступлениях.