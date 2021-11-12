Быстрые займы: полезные советы потенциальным заемщикам
Как пользоваться быстрыми кредитами на выгодных условиях и без вреда личному бюджету.
Дискрипшен: Полезные рекомендации тем потенциальным заемщикам, которые выбирают кредитную программу на страницах тематических онлайн сервисов и хочет получить выгодные условия, а также избежать просрочек и штрафов.
Быстрые кредиты, займы онлайн или, как их называют, «займы до зарплаты» — это сверхпопулярный продукт, который в некоторых случаях становится более удобным, чем банковские программы или одолжение денег у знакомых.
Справедливости ради отметим, что несмотря на высокий спрос на различные кредитные программы микрофинансовых организаций, они нередко становятся причиной непосильной кредитной нагрузки, долгосрочных денежных проблем, пеней и штрафов. Как их избежать, и как пользоваться быстрыми кредитами правильно?
Адекватная оценка ситуации
Обратите внимание, что кредиторы устанавливают минимальные требования для одобрения заявки и выдают деньги очень быстро, но за такой сервис приходится платить высокой процентной ставкой.
Это значит, что переплата по быстрому займу всегда будет довольно большой. Поэтому важно еще на начальном этапе адекватно оценить личную ситуацию и решить, стоит ли брать деньги в долг с такой переплатой. Чтобы увидеть конкретные цифры, рекомендуем воспользоваться онлайн калькуляторами займов, которые предлагают тематические сервисы вроде Moneyman.
Если вы понимаете, что у вас не будет возможности отдать деньги в срок, то брать кредит не стоит. Как не стоит отправлять заявку на кредит для покупки статусных вещей, предметов роскоши, азартных игр, инвестиций. Все это гарантированно приведет к еще большим денежных проблемам.
Правильный выбор продукта
Для быстрых займов характерны похожие условия – у них высокая процентная ставка (до 1-2% в день), относительно небольшая максимальная сумма заявки и относительно короткий срок кредитования.
Тем не менее, вам стоит потратить время, чтобы сравнить предложения разных сервисов и выбрать подходящий продукт. Помните, что потраченные несколько минут могут принести тысячи рублей экономии в будущем. Для простоты и объективной оценки, опять же, рекомендуем пользоваться кредитными онлайн калькуляторами.
Сравнить примерные условия разных онлайн кредитов вы можете на этом сайте: https://moneyman.ru/products/zaymy-online/.
Выбор кредитора
Не менее важно найти честного кредитора, который не навяжет скрытых комиссий, не будет задерживать денежный перевод после подписания бумаг, предложит несколько вариантов для возврата средств, в том числе дистанционного.
Рекомендуется сразу уточнить возможности для пролонгации договора на случай форс-мажора, а также уточнить размер штрафов за несвоевременный платеж. Если у вас есть подозрения, что вы не сможете отдать кредит, брать деньги в долг не стоит, но в жизни случается всякое, поэтому заранее знать условия начисления пеней не помешает, даже если вы уверены в своих финансовых поступлениях.
Потратьте пять минут, чтобы почитать отзывы на независимых площадках в Сети, а также на проверку репутации компании.
ООО МФК «Мани Мен»