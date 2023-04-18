EU.RO Group (rumunia.ru): отзывы клиентов о гражданстве Румынии
Команда экспертов EU.RO Group предоставляет клиентам юридическую поддержку при иммиграции в страны ЕС с 2014 года. Специалисты компании помогают разобраться в процедуре оформления гражданства, что позволяет сэкономить время заявителя и увеличивает шансы получения положительного результата. Кропотливая работа юристов компании обеспечивает невероятно простой и быстрый процесс оформления миграционного статуса. 8-ми летний опыт работы EU.RO Group в странах СНГ помог сформировать четкий механизм сотрудничества и умение подбирать варианты иммиграции для клиентов, соответствующие их требованиям, возможностям и пожеланиям.
Какие услуги оказывает компания
В услуги компании EU.RO Group входит оформление гражданств Румынии на основании программы репатриации. Право получить паспорт имеют те, у кого корни родословной географически проистекают из территорий, принадлежавших Румынии в период с 1918 по 1940 года. И естественно, данный факт должен быть документально доказан. Репатриация имеет наибольшее количество преимуществ среди всех способов: срок ожидания до 2-х лет, гарантированное получение паспорта при условии соблюдения правил оформления и низкая стоимость. Юристы EU.RO Group предлагают помощь в сборе необходимых документов, корректном формировании досье и сопровождении на подачу и присягу.
Отзывы клиентов rumunia.ru о плюсах гражданства
Выбор любой страны ЕС для проживания, более 160 государств мира для безвизового въезда, бесплатное обучение в вузах Европы, качественная медицина и другие преимущества гражданства Румынии — все это отмечают клиенты в отзывах. Иммиграция по репатриации предоставляет такие же права и возможности, как и натурализация, но занимает значительно меньше времени и не требует выполнения массы условий.
Ольга: отзыв о получении гражданства
Обратилась в компанию, прочитав отзывы клиентов EU.RO Group об иммиграции, и захотела так же. Чуда не ждала, но оно произошло. Получила паспорт в пределах обещанных сроков и открыла бизнес в Европе. Могла бы получить гражданство по бизнес иммиграции, но юристы сэкономили мои деньги и время!
Виктор: личный опыт сотрудничества
Гражданство Румынии с EU.RO Group открыло новые возможности для передвижения по всему миру. Никаких виз и разрешений, только чувство свободы. Благодарен специалистам за проделанный путь и шанс изменить жизнь.
Отзывы о работе EU.RO GROUP
Клиенты упоминают о профессионализме и умении найти персональный подход к решению ситуации. Отзывы о EU.RO Group формируют репутацию и доверие к компании. Вот, что пишут клиенты о совместной работе с Румыния ру:
Евгения:
Оставляю отзыв о компании EU.RO Group, чтобы порекомендовать юристов, как благонадежных иммиграционных экспертов. Оформляли паспорт Румынии по репатриации и сотрудничество прошло без проблем, наоборот получила больше, чем ожидала: подобрали оптимальный вариант для переезда, помогли со сбором документов за пару недель, сопроводили на подачу и оказали поддержку при подготовке к присяге. Работой довольна!
Галина: прочитала отзывы, решилась, обратилась в EU.RO Group
Обратилась к юристам EU.RO Group по личной рекомендации. Но решила почитать, что пишут о компании в интернете. Увидела, что на независимых источниках и на rumunia.ru отзывы одинаково хорошие, доверила оформление гражданства специалистам и не ошиблась! сотрудничество прошло гладко и незаметно, а главное результативно. Спасибо!
Антон: отзыв о компании EU.RO Group
Хотел написать отзыв, когда ждал выход в приказ, потому что уже был уверен, что получу гражданство Румынии. Почему? Потому что никаких вопросов и дозапросов к моему досье не было, документы сформировали, перевели и легализовали. Паспорт получил, а участия в этом практически не принимал, потому что специалисты занимались оформлением самостоятельно.
Преимущества сотрудничества
Отзывы о rumunia.ru помогают выделить главные плюсы работы с юридическим сопровождением: гарантия корректного оформления документов, контроль дела специалистами, помощь в поиске необходимых материалов и минимальное вовлечение в процесс. Процедура репатриации является упрощенной, но требует знания деталей, в особенности юридических. Поэтому, чтобы заниматься подготовкой к переезду, а не оформлением гражданства, экономить время и финансы, рекомендуется обращение к специалистам EU.RO Group.