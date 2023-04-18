EU.RO Group (rumunia.ru): отзывы клиентов о гражданстве Румынии

В услуги компании EU.RO Group входит оформление гражданств Румынии на основании программы репатриации. Право получить паспорт имеют те, у кого корни родословной географически проистекают из территорий, принадлежавших Румынии в период с 1918 по 1940 года. И естественно, данный факт должен быть документально доказан. Репатриация имеет наибольшее количество преимуществ среди всех способов: срок ожидания до 2-х лет, гарантированное получение паспорта при условии соблюдения правил оформления и низкая стоимость. Юристы EU.RO Group предлагают помощь в сборе необходимых документов, корректном формировании досье и сопровождении на подачу и присягу.