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EU.RO Group (rumunia.ru): отзывы клиентов о гражданстве Румынии

Команда экспертов EU.RO Group предоставляет клиентам юридическую поддержку при иммиграции в страны ЕС с 2014 года. Специалисты компании помогают разобраться в процедуре оформления гражданства, что позволяет сэкономить время заявителя и увеличивает шансы получения положительного результата. Кропотливая работа юристов компании обеспечивает невероятно простой и быстрый процесс оформления миграционного статуса. 8-ми летний опыт работы EU.RO Group в странах СНГ помог сформировать четкий механизм сотрудничества и умение подбирать варианты иммиграции для клиентов, соответствующие их требованиям, возможностям и пожеланиям.

Какие услуги оказывает компания

В услуги компании EU.RO Group входит оформление гражданств Румынии на основании программы репатриации. Право получить паспорт имеют те, у кого корни родословной географически проистекают из территорий, принадлежавших Румынии в период с 1918 по 1940 года. И естественно, данный факт должен быть документально доказан. Репатриация имеет наибольшее количество преимуществ среди всех способов: срок ожидания до 2-х лет, гарантированное получение паспорта при условии соблюдения правил оформления и низкая стоимость. Юристы EU.RO Group предлагают помощь в сборе необходимых документов, корректном формировании досье и сопровождении на подачу и присягу.

Отзывы клиентов rumunia.ru о плюсах гражданства

Выбор любой страны ЕС для проживания, более 160 государств мира для безвизового въезда, бесплатное обучение в вузах Европы, качественная медицина и другие преимущества гражданства Румынии — все это отмечают клиенты в отзывах. Иммиграция по репатриации предоставляет такие же права и возможности, как и натурализация, но занимает значительно меньше времени и не требует выполнения массы условий.

Ольга: отзыв о получении гражданства

Обратилась в компанию, прочитав отзывы клиентов EU.RO Group об иммиграции, и захотела так же. Чуда не ждала, но оно произошло. Получила паспорт в пределах обещанных сроков и открыла бизнес в Европе. Могла бы получить гражданство по бизнес иммиграции, но юристы сэкономили мои деньги и время!

Виктор: личный опыт сотрудничества

Гражданство Румынии с EU.RO Group открыло новые возможности для передвижения по всему миру. Никаких виз и разрешений, только чувство свободы. Благодарен специалистам за проделанный путь и шанс изменить жизнь.

Отзывы о работе EU.RO GROUP

Клиенты упоминают о профессионализме и умении найти персональный подход к решению ситуации. Отзывы о EU.RO Group формируют репутацию и доверие к компании. Вот, что пишут клиенты о совместной работе с Румыния ру:

Евгения:

Оставляю отзыв о компании EU.RO Group, чтобы порекомендовать юристов, как благонадежных иммиграционных экспертов. Оформляли паспорт Румынии по репатриации и сотрудничество прошло без проблем, наоборот получила больше, чем ожидала: подобрали оптимальный вариант для переезда, помогли со сбором документов за пару недель, сопроводили на подачу и оказали поддержку при подготовке к присяге. Работой довольна!

Галина: прочитала отзывы, решилась, обратилась в EU.RO Group

Обратилась к юристам EU.RO Group по личной рекомендации. Но решила почитать, что пишут о компании в интернете. Увидела, что на независимых источниках и на rumunia.ru отзывы одинаково хорошие, доверила оформление гражданства специалистам и не ошиблась! сотрудничество прошло гладко и незаметно, а главное результативно. Спасибо!

Антон: отзыв о компании EU.RO Group

Хотел написать отзыв, когда ждал выход в приказ, потому что уже был уверен, что получу гражданство Румынии. Почему? Потому что никаких вопросов и дозапросов к моему досье не было, документы сформировали, перевели и легализовали. Паспорт получил, а участия в этом практически не принимал, потому что специалисты занимались оформлением самостоятельно.

Преимущества сотрудничества

Отзывы о rumunia.ru помогают выделить главные плюсы работы с юридическим сопровождением: гарантия корректного оформления документов, контроль дела специалистами, помощь в поиске необходимых материалов и минимальное вовлечение в процесс. Процедура репатриации является упрощенной, но требует знания деталей, в особенности юридических. Поэтому, чтобы заниматься подготовкой к переезду, а не оформлением гражданства, экономить время и финансы, рекомендуется обращение к специалистам EU.RO Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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