Поздравляем Президентский фонд культурных инициатив!Российский медиахолдинг, крупнейший оператор имиджевой рекламы МАЕР сделал подарок Президентскому фонду культурных инициатив (ПФКИ) в честь его трехлетия. Красочные цифровые поздравления 17 мая разлетелись по медиафасадам одиннадцати регионов
Ролики, посвященные трехлетию работы ПФКИ, смогут увидеть жители и гости Москвы и Московской области, Воронежа, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска и Уфы.
«Решение поздравить ПФКИ на своих медиафасадах в столице и регионах – подарок приятный и ценный. МАЕР – надежный партнер, занимающий лидирующие позиции на рынке наружной рекламы, а это значит, что информацию о трехлетии ПФКИ и новых возможностях для творческих команд страны увидят миллионы людей. Совсем недавно, благодаря эффективным инструментам компании и проекту «Хорошие новости», на медиафасадах мы рассказывали о проектах, которые реализуются при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, приглашали россиян присоединиться к грантовым конкурсам. Такие механизмы поддержки необходимы», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
17 мая поздравления ПФКИ с трехлетием размещены на медиафасадах МАЕР в Москве и российских городах. Слова благодарности за поддержку творческих проектов публикуют в социальных сетях авторы творческих проектов, в том числе и известные деятели культуры. Грантовую поддержку Фонда в среднем получает каждая 11 заявка. По итогам 11 конкурсов поддержаны 7202 проекта, общая сумма выделенных средств – свыше 25,4 миллиарда рублей.
«Ежегодная аудитория проектов, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив, порядка 30 миллионов человек. Коллективу фонда удалось сформировать вокруг себя уникальное сообщество деятелей культуры, представителей креативных индустрий. Всего за три года работы гранты получили более 7 тысяч проектов! Среди них есть и те, о которых мы уже рассказывали на наших экранах. Для нашего медиахолдинга поддержка креативных, культурных и социальных проектов – один из приоритетов. И мы рады возможности поздравить сегодня наших единомышленников. Цифровые поздравления от МАЕР в эти дни увидят 5,5 миллиона человек, а всего мы обеспечим более 40 миллионов визуальных контактов», – заявил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Напомним, что Указ Президента России Владимира Путина «О создании Президентского фонда культурных инициатив» был подписан 17 мая 2021 года. Цель его создания — оказание всесторонней поддержки проектам в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий.