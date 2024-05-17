Поздравляем Президентский фонд культурных инициатив!

«Ежегодная аудитория проектов, поддержанных Президентским фондом культурных инициатив, порядка 30 миллионов человек. Коллективу фонда удалось сформировать вокруг себя уникальное сообщество деятелей культуры, представителей креативных индустрий. Всего за три года работы гранты получили более 7 тысяч проектов! Среди них есть и те, о которых мы уже рассказывали на наших экранах. Для нашего медиахолдинга поддержка креативных, культурных и социальных проектов – один из приоритетов. И мы рады возможности поздравить сегодня наших единомышленников. Цифровые поздравления от МАЕР в эти дни увидят 5,5 миллиона человек, а всего мы обеспечим более 40 миллионов визуальных контактов», – заявил основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.