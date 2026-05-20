Рейтинг лучших клининговых компаний Москвы
Современный ритм жизни в мегаполисе практически не оставляет времени на такие бытовые задачи, как поддержание идеального порядка. К счастью, рынок профессионального клининга в Москве развит настолько, что делегировать чистоту можно в пару кликов. Сегодня клининговые сервисы — это не просто «уборка тряпкой», а высокие технологии, использование безопасной химии и строгие стандарты контроля качества, которые позволяют беречь не только ваше время, но и дорогостоящие материалы отделки. Мы подготовили для вас гид по лучшим сервисам столицы, которые помогут поддерживать безупречную чистоту в любом пространстве.
Как составлялся рейтинг
Для формирования этого рейтинга мы провели анализ рынка Москвы. Основными критериями отбора стали:
Техническая оснащенность: наличие собственного парка профессионального оборудования
Квалификация персонала: опыт работы, прохождение регулярного обучения и проверки службой безопасности.
Безопасность: использование сертифицированных, экологичных и гипоаллергенных моющих средств.
Прозрачность: фиксированная стоимость услуг, наличие официального договора и материальная ответственность.
Репутация: стаж работы на рынке не менее 5-10 лет и наличие крупных корпоративных клиентов.
Топ-10 клининговых компаний Москвы
CleaningMoscow
Адрес: г. Москва, ул. Нарвская 2, стр. 3; ул. 9-я Северная линия, дом 8.
Телефон: +7 (499) 705-05-57
Режим работы: 08:00–22:00, ежедневно.
Стоимость: поддерживающая уборка — от 3 960 руб., генеральная — от 6 300 руб., после ремонта — от 6 900 руб.
CleaningMoscow — это эксперты в области клининга в Москве, обладающие колоссальным опытом работы более 10 лет. Компания выстроила уникальную экосистему чистоты, которая охватывает абсолютно все сегменты рынка. Для частных лиц сервис предлагает экспертную уборку жилых помещений — квартир и загородных домов, превращая даже самые сложные послеремонтные объекты в уютное жилое пространство. Полный список услуг впечатляет: от стандартной уборки, химчистки дивана, штор или мойки окон до сложных постремонтных процедур, уборки после пожара или потопа. Однако истинная мощь компании раскрывается в работе с крупным бизнесом и промышленностью. CleaningMoscow обеспечивает безупречный порядок в коммерческих помещениях, в офисах класса «А» и на высокотехнологичных производственных линиях, где требуется строгое соблюдение регламентов работы с оборудованием и сложной поверхностью.
Особое внимание уделяется государственному сектору и социально значимым учреждениям. Компания является надежным партнером для больниц, школ и детских садов, где требования к стерильности и безопасности являются критическими. Специалисты четко понимают специфику каждого такого объекта: в медицинских центрах строго соблюдаются нормы дезинфекции и режимы уборки согласно СанПиН, а в образовательных учреждениях используются только гипоаллергенные составы, абсолютно безопасные для детей. Каждая бригада проходит специализированный инструктаж перед выходом на объект такого типа, гарантируя, что все отраслевые стандарты будут соблюдены до мелочей. Неудивительно, что сервис регулярно входит в топ-10 лучших, по мнению «Комсомольской правды (16+)» и White Rating.
Технологическое превосходство компании обеспечивается парком из более чем 110 единиц поломоечной техники и штатом профессионалов, которые повышают квалификацию минимум 4 раза в год. CleaningMoscow берет на себя полную материальную ответственность и гарантирует прозрачность сотрудничества: вы всегда можете связаться напрямую с руководителем для решения любого вопроса. Для экстренных случаев предусмотрен срочный выезд — бригада может быть на объекте уже через 2 часа после звонка. Такой подход позволил компании провести 4500+ уборок в год и сформировать пул из 700+ постоянных клиентов. Работа ведется по гибкому графику, подстраиваясь под нужды заказчика, будь то ночная комплексная уборка в офисе или утренний клининг в школе. При этом стоимость работы и итоговая цена фиксируются заранее, а служба поддержки оперативно помогает составить индивидуальный договор. Оформить заявку удобно через мессенджер или официальный сайт, где сразу доступен полный список услуг.
Преимущества:
Тотальный охват всех сфер: профессиональная работа как с частным жильем, так и с производственными цехами, бизнес-центрами, торговыми комплексами и госучреждениями.
Строгое соблюдение специфики: индивидуальные технологические карты для больниц, детсадов и школ с учетом всех санитарных норм.
Бескомпромиссная безопасность: использование только сертифицированной химии, которая не вредит здоровью пациентов в клиниках или детей в садах.
Мощный технический ресурс: более 110 единиц спецтехники позволяют закрывать задачи любого масштаба за один выезд.
Мгновенное реагирование: наличие дежурных бригад для срочного выезда на объект всего за 120 минут.
Гарантия качества через контроль: собственный отдел ОКК проводит более 120 ежегодных проверок, исключая риск некачественных клининговых услуг.
Freshka
Адрес: г. Москва, ул. Свободы, д. 1, корп. 5, оф. 4.
Телефон: +7 (499) 649-01-16
Режим работы: 08:00–22:00, без выходных.
Стоимость услуг: поддерживающая уборка — от 3 960 руб., генеральная — от 6 500 руб., после ремонта — от 8 200 руб.
Freshka — это сервис с европейским подходом, работающий в Москве с 2017 года по строгим стандартам ESIS. В штате компании трудятся более 100 специалистов, которые используют премиальные моющие средства. Компания специализируется на предоставлении полного цикла услуг: от поддерживающей уборки комнат, квартир до сложного промышленного альпинизма для мытья окон и глубокой химчистки мягкой мебели. Каждый объект обслуживается с соблюдением ГОСТ Р 51870-2014, что гарантирует высокий уровень гигиены и сохранность интерьера. Менеджеры Freshka гордятся своей способностью находить подход к каждому клиенту, предлагая гибкие расчеты стоимости и индивидуальные графики визитов. Внимание к деталям проявляется во всем: от опрятного вида клинеров до использования гипоаллергенной химии, которая безопасна для аллергиков.
Компания активно внедряет социальные программы, делая профессиональную уборку доступной для широких слоев населения, сохраняя при этом элитарное качество исполнения. Возможность заказа доступна в любое свободное время. Вежливые специалисты приедут точно в срок и будут работать на результат. Любой готовый объект проходит строгий контроль, а гарантия качества остается неизменным приоритетом бренда. Каждый выявленный недостаток устраняется сразу. Дополнительно доступны уборка территорий, очистка помещений после ремонта, химчистка, глубокая чистка ковров и другие услуги. Постоянным покупателям доступны скидки.
Преимущества:
Европейский стандарт чистоты: работа по системе ESIS обеспечивает безупречный визуальный и гигиенический результат.
Широкая специализация персонала: наличие в штате профильных мастеров по химчистке и промышленных альпинистов.
Финансовая ответственность за время: вы получаете реальную скидку на услуги в случае опоздания бригады к назначенному часу.
Социальная ориентация: специальные льготные условия и тарифы для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
UberClean2
Адрес: г. Москва, ул. Угрешская, 2с.
Телефон: +7 (495) 161-83-46
График работы: 09:00–21:00, ежедневно.
Стоимость уборки: поддерживающая — от 3 390 руб., генеральная — от 6 990 руб., после ремонта — от 8 990 руб.
UberClean2 — прогрессивная компания с 15-летним стажем, которая перевела клининг на рельсы современного подхода и прозрачности. Основной акцент здесь сделан на честном ценообразовании: стоимость, рассчитанная онлайн, остается неизменной, что избавляет клиентов от неприятных сюрпризов. Группа компаний обладает уникальными ресурсами, включая собственную фабрику по стирке ковров, где применяются профессиональные немецкие методики очистки, недоступные при обычной выездной уборке.
Сервис постоянно расширяет границы привычных услуг, предлагая, например, химчистку брендовой обуви и аксессуаров. Использование высокотехнологичного оборудования и специализированных эко-средств позволяет специалистам UberClean2 эффективно бороться не только с видимой грязью, но и с пылевыми клещами и аллергенами. Это идеальный выбор для тех, кто ценит инновации и хочет получить комплексное обслуживание всех предметов интерьера и личных вещей в одном месте.
Преимущества:
Фиксированный прайс-лист: стоимость заказа не меняется в процессе работы, что гарантирует финансовое спокойствие клиента.
Заводское качество химчистки: наличие собственной фабрики позволяет проводить глубокую очистку ковровых изделий.
Эффективное ЭКО-направление: применение средств, которые уничтожают микроорганизмы и аллергены, оставаясь безопасными для детей.
Эксклюзивный сервис: профессиональный уход за обувью и сумками, выполняемый параллельно с уборкой помещения.
Альпис
Адрес: г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 40, стр. 13.
Телефон: +7 (495) 151-22-26
Режим работы: Круглосуточно 24/7.
Стоимость уборки: поддерживающая — от 4 100 руб., генеральная — от 8 500 руб., после ремонта — от 10 300 руб.
«Альпис» — это надежный помощник, готовый прийти на выручку в любое время дня и ночи. Компания сделала круглосуточную работу своим главным преимуществом, позволяя клиентам заказывать профессиональную уборку в самые нестандартные часы. Обладая современным парком техники и арсеналом швейцарских моющих средств, специалисты «Альпис» берутся за самые сложные кейсы — от мойки витрин на оживленных улицах до глубокой послестроительной уборки. Профессионализм команды подтверждается доверием как физических лиц, так и крупных коммерческих организаций.
Система работы в «Альпис» построена на мобильности и строгой дисциплине. Для каждого клиента предусмотрен индивидуальный расчет, а за крупными объектами закрепляется персональный менеджер, который контролирует качество на каждом этапе. Высокая скорость выполнения работ здесь сочетается с бережным отношением к имуществу, что делает компанию одним из лидеров в сегменте оперативного клининга в Москве. Будь то офис, квартира или коттедж — «Альпис» гарантирует сияющий результат вне зависимости от сложности загрязнений.
Преимущества:
Доступность 24/7: возможность организовать уборку ночью или в праздничный день без задержек и сложностей.
Премиальная швейцарская химия: средства Pramol обеспечивают идеальную чистоту и сохранность дорогих покрытий.
Индивидуальное сопровождение: персональный менеджер для контроля качества и оперативного решения любых пожеланий заказчика.
Высокая техническая база: применение передового немецкого оборудования Karcher для достижения максимальной эффективности.
Offer Clean
Адрес: г. Москва.
Телефон: +7 (926) 488-04-03
Режим работы: 07:00–21:00, ежедневно.
Стоимость услуг: поддерживающая уборка — от 3 300 руб., генеральная — от 4 200 руб., после ремонта — от 6 200 руб.
Offer Clean — это компания, которая ставит комфорт клиента и «философию чистоты» во главу угла. За время работы сервис обслужил более 500 постоянных клиентов, предлагая не просто уборку, а полноценное освобождение времени для жизни и творчества. Команда профессионалов использует инновационные способы уборки и специализированное современное оборудование, справляясь с задачами любой сложности. Отличительной чертой Offer Clean является широкий перечень бытовых услуг: от очистки кухонной техники до профессиональной дезинфекции и удаления въевшихся запахов, что делает их незаменимыми помощниками в ведении хозяйства.
В компании верят, что безупречная чистота должна быть безопасной, поэтому применяют только экологичные средства, безвредные для детей и домашних питомцев. Гибкое расписание позволяет мастерам подстраиваться под ваш ритм жизни, обеспечивая идеальный порядок в удобное для вас время. Offer Clean — это выбор тех, кто ценит индивидуальный подход и хочет видеть сияющий результат в каждой детали своего дома, доверив рутину настоящим фанатам своего дела.
Преимущества:
Комплексная бытовая помощь: решение специфических задач — от чистки духовки внутри до дезинфекции помещений.
Экологическая безупречность: применение составов, которые абсолютно безопасны для самых маленьких членов семьи и животных.
Профессиональная нейтрализация запахов: удаление сложных ароматов на молекулярном уровне, а не просто их маскировка.
Клиентоориентированность 100%: индивидуальный подход и готовность выполнить нестандартные просьбы по дому.
«Клининг-Про»
Адрес: г. Москва, проспект Вернадского, 6.
Телефон: +7 (499) 322-18-89
График работы: Круглосуточно 24/7.
Стоимость уборки: поддерживающая — от 2 200 руб., генеральная — от 4 500 руб., после ремонта — от 5 500 руб.
«Клининг-Про» — это опытный игрок на рынке московского клининга, заслуживший репутацию безупречного исполнителя как для частных лиц, так и для бизнеса. Компания располагает штатом высококвалифицированных специалистов с глубокой базой навыков, что позволяет им решать специфические задачи в считаные минуты. Спектр оказываемых услуг впечатляет своей широтой: от стандартной уборки квартир до промышленного альпинизма, уборки после пожаров и даже реновации территорий. Агентство берет на себя полную ответственность за процесс, позволяя заказчику абсолютно не участвовать в процессе.
Основой работы «Клининг-Про» является прозрачность и гибкость. Перед началом работ менеджер рассчитывает точную стоимость, которая фиксируется в договоре, а при необходимости на объект выезжает оценщик. Компания использует только профессиональное оборудование и безопасную химию, уделяя огромное внимание деталям — от влажной очистки плинтусов до обслуживания бытовой техники. «Клининг-Про» выбирают за надежность, возможность заказать уборку в режиме 24/7 и стабильно высокий результат на любых типах объектов, включая склады, офисы и загородные коттеджи.
Преимущества:
Работа с критическими случаями: профессиональный клининг после пожаров, затоплений и постремонтных работ любой сложности.
Круглосуточный график сервиса: возможность заказать и провести уборку в любое время дня и ночи, 7 дней в неделю.
Широкий спектр сопутствующих услуг: от аренды грязезащитных ковров до химчистки мебели и покоса травы.
Прозрачное ценообразование: фиксация цены до начала работ и отсутствие скрытых доплат по завершении процесса.
Proff Clean
Адрес: г. Москва, ул. Большая Семёновская 40, офис 108.
Телефон: +7 (495) 414-14-14
Режим работы: 09:00–21:00, ежедневно.
Стоимость услуг: поддерживающая уборка — от 3 880 руб., генеральная — от 9 580 руб., после ремонта — от 12 980 руб.
Proff Clean — это премиальный сервис для тех, кто не готов тратить время на быт и ценит исключительное качество. Компания выстроила систему, где каждый сотрудник проходит профессиональный отбор и проверку службой безопасности, что гарантирует надежность и спокойствие клиентов. В работе используется только профессиональное оборудование Karcher и сертифицированные чистящие средства, Pramol из Германии и Швейцарии. Специалисты Proff Clean приезжают со всем необходимым инвентарем, избавляя вас от необходимости подготавливать расходные материалы или технику.
Главная цель Proff Clean — предоставить максимально качественный сервис и сэкономить время заказчика. Компания берет на себя полную ответственность за результат: если работа выполнена не идеально, все недочеты исправляются бесплатно. Постоянные клиенты получают привилегии в виде скидок, что делает регулярное обслуживание очень выгодным. Безопасность процесса подкрепляется регулярным контролем здоровья сотрудников и возможностью заказать уборку «под ключ» в отсутствие хозяев — клинеры сами заберут и доставят ключи в удобное для вас место.
Преимущества:
Высочайший уровень доверия: все сотрудники проходят тщательную проверку СБ, что позволяет оставлять их в квартире одних.
Премиальная экипировка и химия: использование лучших мировых брендов (Buzil, Karcher) для гарантированного удаления пятен.
Финансовая выгода для лояльных клиентов: система скидок до 30%, которая делает регулярный клининг доступным.
Гарантия материальной сохранности: компенсация ущерба или ремонт за счет компании, если в процессе уборки что-то пойдет не так.
«Клининг Плюс»
Адрес: г. Москва, ул. Тверская, 16 стр.1.
Телефон: +7 (495) 998-85-88
Режим работы: 09:00–24:00, ежедневно.
Стоимость уборки: поддерживающая — от 4 000 руб., генеральная — от 7 500 руб., после ремонта — от 10 000 руб.
«Клининг Плюс» уже 10 лет является эталоном качественного сервиса в Москве, располагая широкой сетью из 20 офисов для оперативного охвата всех районов. Особенностью компании является использование инновационных химических составов, которые не только очищают, но и создают защитный барьер на поверхностях, предотвращая быстрое накопление пыли. Это позволяет владельцам помещений дольше наслаждаться чистотой и экономить на дорогостоящем ремонте. Специалисты компании — это профессионалы, прошедшие жесткий отбор, что гарантирует экспертный подход к каждому предмету интерьера.
Сервис в «Клининг Плюс» начинается с бесплатной консультации менеджера и составления точной сметы, что исключает любые недопонимания по цене. После завершения уборки клиент получает не только чистый дом, но и профессиональные рекомендации по дальнейшему уходу за поверхностями. По желанию за вашим объектом может быть закреплена персональная бригада или конкретный сотрудник (например, «Мария»), который будет знать все нюансы вашей квартиры. Компания работает по принципу оплаты за результат, оправдывая самые высокие ожидания клиентов.
Преимущества:
Защита поверхностей: применение химии, которая замедляет повторное загрязнение предметов интерьера.
Широкое территориальное покрытие: наличие 20 офисов по Москве и области гарантирует максимально быстрый выезд бригады.
Возможность закрепления персонального клинера: полюбившийся сотрудник или бригада будет выполнять ваши заказы на постоянной основе.
Экспертные консультации: получение бесплатных советов по уходу за домом от профессионалов после каждой уборки.
«Балкис»
Адрес: г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 3, оф. 310Н.
Телефон: +7 (495) 089 8837
График работы: Круглосуточно 24/7.
Стоимость уборки: поддерживающая — от 4 000 руб., генеральная — от 8 900 руб., после ремонта — от 100 руб./кв.м.
БАЛКИС с 2012 года специализируется на профессиональном клининге для самых требовательных клиентов, включая юридических лиц и государственные структуры. В портфолио компании — уборка отделов ГУМ, станций метро, больниц и элитных коттеджей. БАЛКИС отличается невероятной оперативностью: команда готова выйти на масштабные объекты менее чем за сутки. Уникальной услугой является консьерж-сервис, когда компания берет на себя полное управление доступом на объект, освобождая заказчика от необходимости присутствовать при открытии или закрытии помещений.
БАЛКИС делает ставку на тотальный контроль качества, используя системы онлайн-мониторинга в реальном времени. Все специалисты проходят подготовку в собственном центре компании, что гарантирует стабильно высокий уровень сервиса. Клиенты могут выбирать только необходимые услуги, избегая переплат за пакетные предложения. Полное страхование объектов и применение передового оборудования делают БАЛКИС надежным партнером для долгосрочного сотрудничества, способным справиться с задачами любой сложности — от сопровождения концертов до генеральной уборки медицинских центров.
Преимущества:
Невероятная скорость мобилизации: организация уборки на огромных площадях в течение менее чем 24 часов.
Цифровой контроль качества: онлайн-мониторинг для отслеживания результата работ в реальном времени.
Полная финансовая защита: страхование всех объектов обеспечивает безопасность имущества и спокойствие владельцев.
Профессиональная подготовка кадров: наличие собственного центра гарантирует высокую квалификацию каждого клинера.
«ФрешКлин» (FreshClean)
Адрес: Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, 112, офис 116.
Телефон: +7 (991) 711-72-88
Режим работы: с 09:00 до 21:00, 7 дней в неделю.
Стоимость уборки: поддерживающая — от 5 145 руб., генеральная — от 12 000 руб., после ремонта — от 450 руб./кв. м.
FreshClean — это экспертный сервис, который сделал ставку на использование лучшего мирового оборудования от Karcher (Германия). Компания работает по всей Москве и Подмосковью, выезжая даже за пределы ЦКАД. Клинеры FreshClean — это специалисты с опытом работы не менее 5 лет, прошедшие многоуровневое обучение, что гарантирует бережное отношение к любым деликатным поверхностям. Сервис предлагает удобную форму заказа и прозрачную систему оплаты — картой онлайн или наличными только после завершения всех работ.
Безопасность клиентов во FreshClean обеспечивается собственным страховым фондом на случай ошибок клинеров, что служит гарантией сохранности имущества. Фирма предоставляет бесплатную доставку всего необходимого инвентаря и химии для генеральных уборок. Если результат вас не устроит, FreshClean предложит бесплатную переделку или скидку на следующий заказ. Это современный и честный сервис для тех, кто ценит профессионализм и хочет видеть свой дом идеально чистым без лишних усилий.
Преимущества:
Итальянские технологии очистки: использование оборудования Santoemma для максимально глубокого удаления загрязнений.
Огромный опыт исполнителей: допуск к работе только тех клинеров, чей подтвержденный стаж составляет более 5 лет.
Собственный страховой фонд: дополнительная гарантия защиты имущества клиентов от любых непредвиденных рисков.
Бесплатная логистика оборудования: доставка всех необходимых инструментов и тяжелой техники на объект за счет компании.
Как выбрать клининговую компанию: подробное руководство
Выбор исполнителя для уборки — это вопрос не только чистоты, но и безопасности вашего имущества, а также здоровья близких. Чтобы не ошибиться, следуйте этому алгоритму:
1. Проверка юридического статуса и договора. Серьезная компания всегда работает официально. Обязательно уточните, заключается ли договор оказания услуг. В нем должны быть четко прописаны: перечень работ, финальная стоимость и пункт о полной материальной ответственности. Если компания уклоняется от подписания документов, вы рискуете остаться без компенсации в случае порчи имущества, нанесения ущерба.
2. Профессиональный арсенал. Настоящий клининг — это не «ведро и тряпка». Узнайте, какую технику использует компания. Лидеры рынка работают с брендами уровня Karcher, Santoemma, Tennant. Также важно наличие специализированной химии (Buzil, Kiehl, Pramol) — это дорогие составы, которые эффективно удаляют грязь, не повреждая структуру мрамора, паркета или деликатных тканей.
3. Система отбора и обучения персонала. Спросите, как компания нанимает людей. Надежные сервисы проводят многоэтапный отбор, включая проверку службой безопасности. У клинеров должны быть медицинские книжки и сертификаты о прохождении внутреннего обучения. Профессионал знает разницу между щелочными и кислотными средствами и никогда не испортит вашу сантехнику или столешницу.
4. Специализация на объекте. Если нужна уборка в медицинском центре или детском саду, выбирайте компанию, которая имеет опыт работы с госучреждениями и знает специфику дезинфекции и нормы СанПиН. Для сложных производств ищите тех, кто умеет работать с промышленным оборудованием.
5. Отзывы и прозрачность портфолио. Изучайте отзывы на независимых площадках, а не только на сайте компании. Обращайте внимание на то, как менеджеры реагируют на негатив: готовность исправить ошибку — признак сильного и честного бренда.
Популярные вопросы и ответы
Нужно ли мне закупать моющие средства или инвентарь перед приездом клинеров?
В профессиональном сервисе — нет. Бригада привозит с собой всё необходимое: от мощных пылесосов и парогенераторов до салфеток из микрофибры разной плотности и полного набора химии. Вам нужно обеспечить только доступ к воде и электричеству.
Могу ли я доверить ключи клинеру и уйти?
Да, это стандартная практика для компаний с проверенным персоналом. Вы можете оставить ключи консьержу или воспользоваться услугой «доставка ключей»: менеджер заберет их у вас в офисе и привезет обратно после уборки. Безопасность гарантируется договором и репутацией компании.
Что делать, если после ухода бригады я обнаружил недоделки?
У уважающих себя компаний действует «гарантия качества». Обычно в течение 24 часов вы можете заявить о претензии. В этом случае компания обязана направить клинера для бесплатного устранения всех замечаний в кратчайшие сроки. Именно поэтому важно подписывать акт приемки работ только после тщательного осмотра.
Безопасна ли химия для моих детей и домашних животных?
Ведущие компании используют биоразлагаемые и гипоаллергенные составы (ЭКО-клининг). Они не имеют резкого запаха и полностью вымываются с поверхностей. Если в доме есть аллергики, обязательно предупредите об этом менеджера заранее, чтобы бригада использовала максимально нейтральную линейку средств.
Чем отличается «генеральная уборка» от «поддерживающей»?
Поддерживающая уборка — это наведение внешнего порядка (пыль на видимых поверхностях, полы, сантехника). Генеральная включает в себя очистку поверхностей на всю высоту (стены, потолки), удаление сложных жировых отложений на кухне, чистку радиаторов, плинтусов и всех труднодоступных углов. Обязательно уточняйте в компании, что входит в ту или иную услугу, у многих они отличаются по наполнению.
Как часто рекомендуется заказывать профессиональный клининг?
Для поддержания здорового микроклимата в квартире рекомендуется проводить поддерживающую уборку 1 раз в неделю, а масштабную генеральную — раз в 3–4 месяца или перед сменой сезонов.
Теперь вы вооружены всеми необходимыми знаниями для выбора идеального партнера. Помните, что качественная уборка не может стоить подозрительно дешево, так как в цену заложены дорогая химия, амортизация техники и достойная оплата труда квалифицированных специалистов. Выбирайте надежность и наслаждайтесь свободным временем и чистым пространством вокруг!