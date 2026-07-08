Пластилиновое тепло: медиахолдинг МАЕР запустил праздничную кампанию ко Дню семьи по всей России
Необычные поздравления с Днем семьи, любви и верности украсили улицы российских городов от Москвы до Владивостока. В этом году медиахолдинг МАЕР представил праздничную кампанию в пластилиновой стилистике. Трогательные анимации и фотографии семей сотрудников и партнеров холдинга появились на крупнейших цифровых экранах страны.
«Мы выбрали пластилин не как стилистический прием, а как самый честный способ рассказать историю о семье. Он хранит следы человеческих рук, поэтому в каждом кадре ощущаются тепло, искренность и забота. Пластилин помог передать эту человеческую неидеальность и сделать эмоцию почти осязаемой», – рассказала руководитель отдела бренд-стратегии медиахолдинга МАЕР Алёна Гох.
Праздничную кампанию дополнили видеоролики Народного фронта, героями которых стали многодетные семьи из разных регионов России. В Год народного единства они представляют разные национальности и традиции нашей страны, но всех объединяют любовь, взаимная поддержка и забота друг о друге.
«Буквально ежедневно мы видим, как российские семьи со всей страны становятся крепкой реальной опорой для парней на СВО. Это и есть та самая народная сплоченность, о которой говорит наш президент. Семейные династии, где деды, отцы и внуки объединены одной целью, – вот что делает нас сильными. Народный фронт давно сотрудничает с компанией МАЕР по вопросу информационной поддержки государственно важных задач. Важно, что ко Дню семьи, любви и верности мы вместе можем показать по многим городам России эти искренние семейные истории из разных регионов. Потому что победа рождается в каждом доме, в каждой семье, которая участвует в большом общем деле "Всё для Победы"!» – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Среди участников проекта семьи из республик Дагестан, Татарстан, Бурятия, Северная Осетия – Алания, из Алтайского края, а также семья ветерана специальной военной операции из Москвы. Каждая история рассказывает о семейных ценностях через повседневные моменты: воспитание детей, помощь окружающим и любовь к своей Родине. Объединяющим символом всех роликов стала ромашка – традиционный символ Дня семьи, любви и верности, которая органично вплетена в сюжет каждой истории.
«Семья – это место, где нас любят без условий, где всегда поддержат и помогут. Семья – это опора для всех в любые времена. Уверен, истории, рассказанные на медиафасадах, подарят улыбку миллионам людей и напомнят о силе нашего единства. Берегите свои семьи, любите друг друга и будьте счастливы», – поделился владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
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