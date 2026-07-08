Пластилиновое тепло: медиахолдинг МАЕР запустил праздничную кампанию ко Дню семьи по всей России

«Буквально ежедневно мы видим, как российские семьи со всей страны становятся крепкой реальной опорой для парней на СВО. Это и есть та самая народная сплоченность, о которой говорит наш президент. Семейные династии, где деды, отцы и внуки объединены одной целью, – вот что делает нас сильными. Народный фронт давно сотрудничает с компанией МАЕР по вопросу информационной поддержки государственно важных задач. Важно, что ко Дню семьи, любви и верности мы вместе можем показать по многим городам России эти искренние семейные истории из разных регионов. Потому что победа рождается в каждом доме, в каждой семье, которая участвует в большом общем деле "Всё для Победы"!» – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.