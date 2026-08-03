Чем известен новый глава СВР Украины Рустем Умеров

Спустя год, в сентябре 2023 г., Умеров был назначен министром обороны, сменив Алексея Резникова на фоне скандалов с госзакупками. Украинские СМИ отмечали тогда как его широкие связи за рубежом, так и хорошие отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком (ушел в отставку в ноябре 2025 г.). Заняв министерское кресло, Умеров пообещал искоренить коррупцию. Но уже в 2024 г. появились слухи о намерении Зеленского уволить министра из-за скандалов вокруг закупок оружия. В начале 2025 г. произошел один из самых громких из них – Умеров вопреки рекомендациям наблюдательного совета уволил директора Агентства оборонных закупок Марину Безрукову за срывы контрактов и «политические игры». Весной того же года возобновились переговоры России и Украины, Киев на них вновь представлял Умеров.