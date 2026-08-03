Чем известен новый глава СВР Украины Рустем Умеров

Чем известен новый глава СВР Украины Рустем УмеровДо этого он возглавлял украинское минобороны и был переговорщиком с РФ и США
Службу внешней разведки (СВР) Украины возглавит Рустем Умеров. С сентября 2023 г. по июль 2025-го он занимал пост министра обороны, а потом – секретаря Совета национальной безопасности, представляя в том числе Киев на переговорах с Москвой. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на новой должности Умеров продолжит координировать вопросы обороны, дипломатии и контактов с США. О том, чем известен новый председатель СВРУ, – в справке «Ведомостей».
Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 г. в Самаркандской области Узбекской ССР. Его семья (по национальности – крымские татары) была депортирована в 1940-е гг. из Крыма, но в 1990-е вернулась на полуостров. Там он окончил гимназию для одаренных детей, провел год в США в рамках программы обмена. После школы окончил сначала Национальную академию управления в Киеве по программам бакалавриата и магистратуры «экономика» и «финансы», а затем – Национальный технический университет Киевского политехнического института по специальности «информатика и информационные технологии».
Карьеру Умеров начал в 2004 г. в мобильном операторе Lifecell и к 2010 г. стал начальником департамента дистрибуции и альтернативных каналов продаж.
После перешел в инвестиционный бизнес, поработав сначала управляющим директором в ICG Investments и iCapital. В 2013 г. основал свою компанию ASTEM, специализировавшуюся на инвестициях в сфере связи и ИТ, и одноименный благотворительный фонд. При этом Умеров еще с 2007 г. участвовал в работе организаций, связанных с крымскими татарами, а также был помощником важной для этого движения фигурой, депутата Верховной рады Мустафы Джемилева. Избирался делегатом Курултая крымскотатарского народа в 2007 и 2012 гг.
В 2019 г. Умеров прошел в Верховную раду от партии «Голос» одного из доноров своего фонда – музыканта Святослава Вакарчука. В качестве депутата занимался развитием сотрудничества с Турцией и Саудовской Аравией, был соавтором закона о коренных народах Украины (по нему русские, поляки и ряд других национальностей не могут считаться таковыми в стране).
Кроме того, Умеров был зампредседателя украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и сопредседателем депутатского объединения «Крымская платформа» (было направлено на возвращение полуострова в состав Украины). В августе 2021 г. Зеленский наградил его орденом «За заслуги» ІІІ степени.
В феврале – апреле 2022 г., после начала спецоперации на Украине, Умеров входил в состав делегации Киева на переговорах в Белоруссии и Турции, а после их сворачивания участвовал в зерновой сделке. Осенью 2022 г. при его участии был организован обмен пленными, в рамках которого на Украину вернулись бойцы националистического объединения «Азов»
Спустя год, в сентябре 2023 г., Умеров был назначен министром обороны, сменив Алексея Резникова на фоне скандалов с госзакупками. Украинские СМИ отмечали тогда как его широкие связи за рубежом, так и хорошие отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком (ушел в отставку в ноябре 2025 г.). Заняв министерское кресло, Умеров пообещал искоренить коррупцию. Но уже в 2024 г. появились слухи о намерении Зеленского уволить министра из-за скандалов вокруг закупок оружия. В начале 2025 г. произошел один из самых громких из них – Умеров вопреки рекомендациям наблюдательного совета уволил директора Агентства оборонных закупок Марину Безрукову за срывы контрактов и «политические игры». Весной того же года возобновились переговоры России и Украины, Киев на них вновь представлял Умеров.
В июле 2025 г. правительство Дениса Шмыгаля ушло в отставку, а Умеров был назначен секретарем Совета нацбезопасности Украины. На этом посту он продолжил отвечать за переговорный процесс с Москвой и Вашингтоном.
В ноябре 2025 г. антикоррупционные органы Украины выявили масштабную незаконную схему в энергетической сфере. По версии следствия, ее организатор – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники коррупционной схемы требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика. В том же месяце Умеров дал показания по этому делу в качестве свидетеля.
Умеров женат, у него трое детей.