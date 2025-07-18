Зеленский назначил Умерова главой совета нацбезопасности Украины

10 июля Зеленский заявил, что Умеров рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в США. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом он говорил о намерении заменить дипломата в Вашингтоне Оксану Маркарову. Позже украинская газета «Страна» писала, что этот пост заняла бывший вице-премьер страны Ольга Стефанишина.