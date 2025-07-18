Зеленский назначил Умерова главой совета нацбезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем совета национальной безопасности и обороны страны. Это следует из соответствующего документа.
14 июля Зеленский объявил о решении предоставить должность министра обороны страны действующему премьер-министру Денису Шмыгалю. На его место перейдет первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 июля говорил, что сейчас трудно сказать, может ли повлиять на ход переговоров между Россией и Украиной уход Умерова со своего поста.
10 июля Зеленский заявил, что Умеров рассматривается в качестве кандидата на должность посла Украины в США. В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом он говорил о намерении заменить дипломата в Вашингтоне Оксану Маркарову. Позже украинская газета «Страна» писала, что этот пост заняла бывший вице-премьер страны Ольга Стефанишина.