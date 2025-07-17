Зеленский назначил бывшего вице-премьера Украины Стефанишину послом в США
Президент Украины Владимир Зеленский официально выдвинул бывшего вице-премьера страны Ольгу Стефанишину на должность посла в США. Ее кандидатуру пока не утвердил Вашингтон. Об этом сообщает украинская интернет-газета «Страна».
По словам лидера Украины, в этом статусе Стефанишина будет работать, «чтобы не терять темпа в отношениях с США, пока продолжаются все необходимые процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла».
16 июля «Страна» писала, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует уголовное производство в отношении Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. За это ей может грозить до шести лет тюрьмы.
«РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщала, что на должность украинского посла в США наиболее вероятна кандидатура Стефанишиной. Бывший министр обороны Рустем Умеров, который также мог занять должность посла в Соединенных Штатах, сможет сконцентрироваться на роли главы украинской делегации на переговорах с Россией.