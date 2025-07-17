Зеленский назначил бывшего вице-премьера Украины Стефанишину послом в США

«РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщала, что на должность украинского посла в США наиболее вероятна кандидатура Стефанишиной. Бывший министр обороны Рустем Умеров, который также мог занять должность посла в Соединенных Штатах, сможет сконцентрироваться на роли главы украинской делегации на переговорах с Россией.