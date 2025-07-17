Зеленский может не отправить Умерова послом в США ради переговоров с РФ
На должность украинского посла в США наиболее вероятна кандидатура вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.
Бывший министр обороны Рустем Умеров, который также мог занять должность посла в Соединенных Штатах, сможет сконцентрироваться на роли главы украинской делегации на переговорах с Россией.
Верховная рада 16 июля освободила от занимаемой должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В отставку ушло и все правительство страны.
14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Юлии Свириденко, которая занимает должность вице-премьера и министра экономики, на пост премьер-министра Украины.
«Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу», – заявил украинский лидер.