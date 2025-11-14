Чем известен Владислав Иванов

В сентябре 2025 г. Судебный департамент отмечал, что за 2024 г. удалось существенно увеличить объем финансирования на техническое оснащение судов, в частности, для арбитражных судов закуплены 3740 современных компьютеров, 210 копировальных аппаратов, 105 серверов. Иванов тогда сообщал, что к декабрю 2026 г. во всех судах планируется заменить всю технику, находящуюся в эксплуатации более 10 лет. Среди наиболее болезненных для судебной системы проблем он называл огромный разрыв в нагрузке на судей.