Чем известен Владислав Иванов

Чем известен Владислав ИвановГлава судебного департамента при Верховном суде уволен после полутора лет службы
14 ноября совет судей РФ на внеочередном пленарном заседании согласовал освобождение Владислава Иванова от должности гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ. По информации источника «Ведомостей», уволен он был по решению председателя ВС Игоря Краснова. О том, чем известен Иванов, – в справке «Ведомостей».
Владислав Иванов родился в селе Оронгой Иволгинского района Бурятии 19 сентября 1964 г. В 1986 г. окончил Иркутский государственный университет по специальности «правоведение», а в 2000 г. – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».
В начале своей карьеры Иванов работал сначала старшим следователем, районным прокурором, затем – начальником отдела кадров прокуратуры Бурятии, начальником управления взаимодействия с правоохранительными органами и органами военного управления администрации президента и правительства Бурятии, а также главой муниципального образования в Иволгинском районе республики.
19 декабря 2006 г. Иванов указом президента был назначен председателем Арбитражного суда Бурятии, а в декабре 2009 г. – переизбран на шестилетний срок.
В декабре 2012 г. стал председателем Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа, на этом посту проработал 11,5 года.
В феврале 2024 г. скончался руководивший с 1991 г. Верховным судом РФ Вячеслав Лебедев. В апреле того же года его преемницей была назначена Ирина Подносова, которая в мае и внесла кандидатуру Иванова на пост главы судебного департамента.
Судебный департамент отвечает за организационное обеспечение работы всех российских судов, являясь главным распорядителем средств, выделяемых из госказны. В соответствии с федеральным бюджетом в 2025 г. на систему юстиции было выделено более 1,1 трлн руб., из них 336 млрд руб. – судебному департаменту. Для сравнения: бюджет Генеральной прокуратуры составил 158,2 млрд руб., а ФСИН – 421 млрд руб. Орган также ведет судебную статистику и не имеет права вмешиваться в осуществление правосудия. С 2000 г. департамент возглавлял Александр Гусев, который после смерти Лебедева решил покинуть свой пост.
В сентябре 2025 г. Судебный департамент отмечал, что за 2024 г. удалось существенно увеличить объем финансирования на техническое оснащение судов, в частности, для арбитражных судов закуплены 3740 современных компьютеров, 210 копировальных аппаратов, 105 серверов. Иванов тогда сообщал, что к декабрю 2026 г. во всех судах планируется заменить всю технику, находящуюся в эксплуатации более 10 лет. Среди наиболее болезненных для судебной системы проблем он называл огромный разрыв в нагрузке на судей.
На заседании коллегии судебного департамента 30 сентября Иванов называл повышение эффективности расходования бюджетных средств приоритетной задачей органа. Главными мерами в этом направлении, по его словам, являются проведение закупок преимущественно конкурентными способами, заключение договоров исключительно в пределах утвержденных лимитов, внедрение единой платформы бюджетного учета и др.
В июле 2025 г. Подносова умерла, и 24 сентября Верховный суд возглавил Игорь Краснов, занимавший до этого пост генпрокурора.
23 сентября к экс-председателю Совета судей (согласно законодательству, генеральный директор Судебного департамента назначается на должность председателем ВС РФ с согласия этого органа) судье ВС Виктору Момотову поступил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб.
По данным ГП, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов якобы участвовал в гостиничном бизнесе на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Источники «Ведомостей» отмечали, что иск ГП подала по инициативе ее экс-главы Краснова. После иска Момотов подал в отставку, а 15 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил иск ГП.