Tele2 прекращает активное строительство сетей

Для выхода на положительный денежный поток оператор собирается снижать затраты на строительство
Андрей Гордеев / Ведомости
«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) к концу 2017 г. планирует выйти на положительный денежный поток в размере 5,4 млрд руб. за год, передал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к компании. Кроме того, оператор рассчитывает получить в 2017 г. выручку в размере 111,8 млрд руб., что предполагает годовой рост на 5,5%. Показатель EBITDA менеджмент Tele2 в 2017 г. планирует на уровне 22 млрд руб., что обещает рост на 33% год к году. Собеседник «Ведомостей» в операторе подтвердил эти планы. Представитель Tele2 отказался от комментариев.