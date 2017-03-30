Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4291 от 30.03.2017 под заголовком: Tele2 закрывает стройку

Tele2 прекращает активное строительство сетей

Это следует из планов оператора по выходу на положительный денежный поток
Для выхода на положительный денежный поток оператор собирается снижать затраты на строительство
Для выхода на положительный денежный поток оператор собирается снижать затраты на строительство
Андрей Гордеев / Ведомости

«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) к концу 2017 г. планирует выйти на положительный денежный поток в размере 5,4 млрд руб. за год, передал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к компании. Кроме того, оператор рассчитывает получить в 2017 г. выручку в размере 111,8 млрд руб., что предполагает годовой рост на 5,5%. Показатель EBITDA менеджмент Tele2 в 2017 г. планирует на уровне 22 млрд руб., что обещает рост на 33% год к году. Собеседник «Ведомостей» в операторе подтвердил эти планы. Представитель Tele2 отказался от комментариев.

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Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
01:50 30.03.2017
Какие-то ребята из ВТБ пугливые. Все думали, что это бездумный и бездонный денежный мешок, который будет смотреть на выхлоп через лет 10, а тут на тебе, и президента у партнера по (не)счастью поменяли, то еще и хотят увидеть деньги. Только Ростелеком выдумал и MVNO, и Скайлинк из кладбища отковали, а тут снова интегрировать придется))))
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