Доходы онлайн-кинотеатров от платной модели впервые превысили доходы от рекламной

Статья опубликована в № 4411 от 20.09.2017 под заголовком: Зрители платят больше, чем приносит реклама

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Лидером среди российских онлайн-кинотеатров остается компания Ivi М. Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2017 г. большая часть доходов российских онлайн-кинотеатров пришлась на платную подписку и пользовательские платежи, подсчитали аналитики компании Telecom Daily. Доля таких доходов в выручке онлайн-кинотеатров составила 53,3%, остальные 46,7% доходов пришлись на рекламу.

В первом полугодии прошлого года доходы от платной модели составляли 49% в структуре общей выручки, сообщил «Ведомостям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Всего доходы онлайн-кинотеатров за первые шесть месяцев 2017 г. выросли на 70% и достигли 5,3 млрд руб., говорится в отчете.

В 2017 г. сервисы заработают 11 млрд руб., прогнозируют аналитики Telecom Daily. При оценке выручки они ориентировались на финансовую отчетность компаний, опросы сервисов и инсайдерские данные, объяснил Кусков, данные не учитывают НДС и выплат сервисами комиссии по агентским схемам.

Лидером среди российских онлайн-кинотеатров остается компания Ivi с долей рынка 20,7% и выручкой более 1,1 млрд руб., на втором месте – видеосервис YouTube (принадлежит Google) с долей 16,5% и выручкой 880 млн руб. На третьем – онлайн-сервис «Ростелекома» с долей 11,6% (617 млн руб.), посчитала Telecom Daily. Быстрее всех в первом полугодии росла выручка онлайн-кинотеатра Ivi – она увеличилась на 66% по сравнению с первым полугодием прошлого года, у сервиса Okko – на 59%. Представители Ivi и Okko назвали данные Telecom Daily релевантными.

Представители Google и «Ростелекома» не ответили на запрос «Ведомостей».

Чаще всего пользователи смотрят фильмы в онлайн-кинотеатрах на персональных компьютерах и ноутбуках – 49% всех просмотров, на домашних экранах – 27%, на мобильных устройствах – 24%, приводит статистику Telecom Daily.

У онлайн-кинотеатров две модели заработка: показ рекламы и платежи зрителей – подписка или покупка отдельного фильма. Рекламная модель предполагает, что пользователи получают доступ к контенту бесплатно, но за это должны просмотреть определенное количество роликов. В России большей популярностью традиционно пользовалась рекламная модель: люди не очень охотно платили за контент.

Но в последние годы доходы онлайн-кинотеатров от платной модели начали расти быстрее, чем от рекламы (см. график на стр. 10). По данным аналитической компании TMT Consulting, доходы сервисов от платной модели в 2016 г. увеличились на 65% и составили 2,3 млрд руб., а от рекламной – на 22% до 2,4 млрд руб.

В этом и последующих годах рынок будет расти преимущественно за счет доходов от платной подписки, говорят аналитики TMT Consulting, по их прогнозу, к 2021 г. на доходы от платных сервисов будет приходиться две трети выручки всех сервисов.

Доходы от платной модели в первом полугодии превысили доходы от рекламы, сообщил «Ведомостям» и директор по стратегической аналитике Ivi Иван Гринин. В прошлом году онлайн-кинотеатр уже заработал большую часть доходов за счет платной модели, констатировал он. Такую же динамику сервис наблюдает и в целом по рынку, сказал Гринин.

Онлайн-кинотеатр Okko с самого начала делал ставку исключительно на платную модель и сейчас прогнозы сервиса оправдываются, заявил «Ведомостям» генеральный директор Okko Иван Гродецкий. В 2017 г. компания показала первую операционную прибыль, напомнил он. «С каждым годом количество платящих пользователей увеличивается и, по нашим оценкам, это долгоиграющий тренд. Люди все чаще предпочитают удобство сервиса, отсутствие рекламы и высокое качество изображения пиратским ресурсам», – объясняет Гродецкий.

Растет и число платных подписчиков в рунете. В прошлом году число платных подписчиков у онлайн-кинотеатра Megogo выросло на 170%, говорил «Ведомостям» гендиректор онлайн-кинотеатра Виктор Чеканов. Правда, пока платные пользователи приносят Megogo только 20% выручки, которая составила в 2016 г. 719,3 млн руб. Но в 2015 г. эта доля была ниже – 11%, а в 2014 г. – всего 2%.

В том числе доходы от платной модели подписки растут за счет увеличения популярности Smart TV, дает еще одно объяснение «Ведомостям» аналитик TMT Consulting Елена Крылова. Платная модель все больше нравится пользователям и становится все более удобной, заключает она.