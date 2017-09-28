Индийская Micromax впервые вошла в топ-5 по продажам смартфонов в России

Индийская Micromax впервые вышла на пятое место по продажам смартфонов в России Prashanth Vishwanathan / Bloomberg

В августе 2017 г. индийская Micromax впервые вышла на пятое место по продажам смартфонов в России — в натуральном выражении она заняла 5% рынка. Это следует из материалов партнера нескольких производителей электроники. Эти данные подтвердил сотрудник одного из электронных ритейлеров, согласна с подсчетами и представитель «М.видео» Валерия Андреева.

Пятое место Micromax уступила китайская Xiaomi (по итогам августа она на шестом месте), следует из отчета, с которым ознакомились «Ведомости». В июле китайская компания занимала 4,4% рынка (Micromax — 4,2%), в августе доля Xiaomi увеличилась до 4,7%. Всего в России в августе было продано 2,66 млн смартфонов — то есть Micromax удалось реализовать примерно 133 000 аппаратов.

При этом в деньгах Micromax заняла 1% рынка, говорит представитель «Евросети» Александра Перцева.

Micromax была близка к пятерке лидеров еще в июле, лишь немного не догнав Xiaomi, отмечает представитель «Связного» Сергей Тихонов.

По словам руководителя представительства Micromax Informatics в России и СНГ Рамника Кохли, увеличение рыночной доли — следствие реализации комплексной стратегии Micromax. Совсем недавно Micromax стала стратегическим партнером холдинга Veon (ранее Vimpelcom Ltd) и поставляет свои продукты во все страны, где присутствуют и Veon, и Micromax: в Россию, Бангладеш, Грузию, Армению, передал он «Ведомостям». В августе 2017 г. совместно с российским «Вымпелкомом» (также входит в Veon) Micromax начала продажи смартфонов Bolt Pace Q402 и Canvas Magnus HD Q421 — совместно с оператором была запущена большая поддерживающая рекламная кампания, рассказывает Кохли.

По данным партнера нескольких производителей электроники, в августе 2017 г. Micromax Bolt Pace занял 14-е место в России по продажам среди смартфонов (0,8% рынка в штуках). У Canvas Magnus — 115-е место (0,2%). Для сравнения: самый продаваемый в России смартфон — iPhone SE 32 Гб — занял 3,4% рынка в штуках.

Войти в первую пятерку Micromax помогла совместная акция с «Вымпелкомом» летом 2017 г. — в рознице оператора смартфоны Bolt Pace (с подключением) стоили 990 руб., отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Продажи Micromax на высоком уровне с начала 2017 г., отмечает представитель «Связного» Тихонов. Основная причина популярности — сочетание низкой цены и высокой для своей ценовой категории (в основном речь идет об аппаратах ценой до 10 000 руб.) надежности, считает он. Это привлекает тех, кто покупает свой первый смартфон, считает он. Еще одним фактором, который в наибольшей степени повлиял на показатели бренда в июле - августе, стала маркетинговая активность ритейлеров, добавляет Тихонов.

С начала 2017 г. доля Micromax на российском рынке выросла почти вдвое — в январе она составляла 2,7%. К марту 2017 г. Micromax планирует увеличить долю до 7% рынка, сказал Кохли, но временной горизонт не очертил. Производитель планирует добиться этого за счет сотрудничества со своими давними партнерами: «Вымпелкомом», «Связным», «Мегафоном», а также с «Телефон.ру» (принадлежит МТС), сотрудничество с которым началось недавно, говорит Кохли.

Совместная акция с Micromax имела отличные показатели с точки зрения оборота и продаж, говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.

Примеры того, как производителям смартфонов удавалось значительно увеличить долю рынка, сотрудничая с операторской розницей, есть. До второй половины 2016 г. доля Huawei в России была относительно невелика — представители ритейлеров говорили «Ведомостям», что за первые пять месяцев она составила 2-2,5%. В августе 2016 г. китайская компания заключил долгосрочное соглашение с МТС, предполгавшее в том числе продвижение широкого модельного ряда в салонах оператора. Во многом поэтому в ноябре 2016 г. Huawei (с суббрендом Honor) заняла 8,5% российского рынка смартфонов в штуках — третье место.

По словам аналитика Муртазина, у Micromax в России сейчас основные продажи приходятся на ценовой сегмент 3000-15 000 руб. Это очень конкурентный сегмент рынка, в нем оперируют не менее 25 брендов — долго сохранять высокую долю в этом сегменте без активного продвижения и инвестиций в маркетинг крайне сложно, отмечает он. Сейчас к выходу на российский рынок готовится китайский бренд Oppo, недавно о выходе в Россию объявила индийская Intex, перечисляет он потенциальных конкурентов Micromax.

Сочетание широкого ассортимента, доступных цен, технических характеристик могут улучшить как долю производителя на рынке, так и продажи в абсолютном выражении, считает представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

Увеличение доли Micromax — не новая история для компании, которая продает на российском рынке много дешевых телефонов, считает Перцева. В очень низком ценовом сегменте бренд для покупателя не имеет значение, утверждает она.

Речь идет о краткосрочной рекламной акции — совокупно за восемь месяцев 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля Micromax практически не изменилась и осталась на уровне 2,5-3%, говорит представитель «М.видео» Валерия Андреева.