Blackberry возвращается в Россию

«Связной» открыл предзаказ на смартфон почти за 40 000 рублей. Его примеру могут последовать другие ритейлеры

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Blackberry KEYone выпускает китайская TCL Krisztian Bocsi / Bloomberg

«Связной» открыл предзаказ на Android-смартфон Blackberry KEYone (его выпускает китайская TCL), цена устройства составит 39 990 руб., сообщает интернет-магазин ритейлера. Продажи начнутся в первую неделю октября, говорит представитель «Связного» Сергей Тихонов: точную дату он обещает сообщить позднее. По его словам, это первый Android-аппарат Blackberry, который официально выйдет на российский рынок. «Связной» пока будет продавать KEYone только в интернет-магазине, чтобы изучить спрос на устройство, отмечает Тихонов.

«Евросеть» ведет переговоры с партнерами по поводу Blackberry, отмечает ее директор по закупкам Алексей Широков. Не исключено, что его будет продавать и «М.видео», передал «Ведомостям» директор ее проекта M-mobile Андрей Губанов.

Из описания аппарата следует, что устройство оснащено 8-ядерным процессором, 4.5 дюймовым дисплеем, 32 Гб памяти. Его отличительная особенность - физическая 35-клавишная клавиатура. Специальных функций шифрования сообщений, как в Blackberry предыдущего поколения, в аппарате не предусмотрено.

Смартфоны Blackberry в начале 2000-х гг. начала выпускать канадская Research-in-Motion (RIM). Аппараты пользовались повышенной популярностью у бизнес-пользователей, так как позволяли шифровать корпоративную переписку по e-mail: отвечающий за это сервер Blackberry устанавливался прямо в офисе заказчика рядом с почтовым сервером. RIM была одним из самых популярных производителей в мире: например, в IV квартале 2008 г. она занимала второе после Nokia место в мире по продажам смартфонов с долей рынка 19,5%. Но затем интерес к Blackberry стал снижаться - связано это было с распространением бесклавиатурных смартфонов и разнообразных мессенджеров: значение электронной почты, работа с которой была ключевым преимуществом Blackberry, стало снижаться, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В 2016 г. Blackberry объявила о прекращении выпуска смартфонов под своим брендом, а затем этот бренд и права на выпуск аппаратов выкупила TCL.

В России Blackberry официально появилась и начала предоставлять услугу защищенной почты в 2008 г. Blackberry начали подключать «Вымпелком» и МТС, а в 2011 г. «Мегафон». Но в 2015 г. МТС и «Вымпелком» отказались от новых подключений (не подключает пользователей защищенной почты Blackberry сейчас и «Мегафон»). Представители оператора объясняли это отсутствием у производителя планов по развитию бизнеса в России,

По мнению Муртазина, продажи нового Blackberry в России будут невелики - возможно, TCL удастся продать около 5000 KEYone. Аппарат стоит слишком дорого, выходит слишком поздно, к тому же, бренд Blackberry не очень известен массовому пользователю, считает он.

Невысокие продажи прогнозирует и представитель «Эльдорадо» Юлия Завьялова. «Эльдорадо» не собирается торговать Blackberry KEYone, утверждает она. За первые двое суток предзаказ на новый Blacberry в «Связном» вдвое превысил прогноз, отмечает, в свою очередь, Тихонов. Устройство будет интересно поклонникам Blackberry, любителям телефонов с необычным дизайном, считает он.

Blackberry, хотя и занимал небольшую долю, пользовался в России популярностью у бизнес-аудитории, и возвращение бренда с операционной системой Android позволит привлечь новых поклонников, считает Губанов. Сегмент смартфонов дороже 40 000 руб. растет. В первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штуках и деньгах он вырос на 25%, отмечает он. «М.видео» продает каждый пятый смартфон премиум-класса в России, утверждает Губанов.

Blackberry - известный бренд, у него есть свои поклонники: это достаточно достаточно перспективный продукт, он найдет своего покупателя, считает Широков.

TCL - не единственный производитель, возрождающий некогда популярные бренды смартфонов. В конце 2017 г. о перезапуске бренда Nokia объявила финская HMD Global – ей принадлежат права на использование этого бренда для мобильных устройств. Продажи ремейка кнопочного аппарата Nokia 3310 начались в России в мае 2017 г., а в июне на рынке появились смартфоны обновленного бренда. Летом 2017 г. в России начались продажи смартфонов Motorola - бренд возродила китайская Lenovo. Пока смартфоны под старыми брендами - нишевые продукты, ориентированы они, в первую очередь, на поклонников бренда, рассуждает гендиректор Telecomdaily Денис Кусков. Чтобы выйти на массовый рынок, требуется время, инвестиции в маркетинг и рекламу, выстраивание отношений с ритейлерами, отмечает он.

Представитель TCL отказался от комментариев.