Персональные технологии
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Смартфоны из Индии

В России появятся телефоны и смартфоны Intex, популярные в Индии

Компания надеется занять до 5% рынка недорогих устройств

В конце августа 2017 г. Intex Technologies представит в России линейку из четырех моделей бюджетных смартфонов (самый дорогой стоит 4490 руб.). Также Intex привезет в Россию кнопочный телефон, который можно использовать как внешний аккумулятор для смартфона, за 1890 руб. Это следует из совместного сообщения компании и дистрибутора Mobile Distribution, который будет представлять интересы Intex в России. Президент Intex Нарендра Бансал надеется, что в ближайшие годы Россия станет одним из ключевых рынков для вендора, цитируют топ-менеджера их представители.

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