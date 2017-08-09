Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Смартфоны из Индии
В России появятся телефоны и смартфоны Intex, популярные в Индии
Компания надеется занять до 5% рынка недорогих устройств
- Валерий Кодачигов
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По итогам IV квартала 2016 г. Intex был на третьем месте по отгрузкам смартфонов и телефонов в Индии: его доля – 7,1%
Ajit Solanki / AP
В конце августа 2017 г. Intex Technologies представит в России линейку из четырех моделей бюджетных смартфонов (самый дорогой стоит 4490 руб.). Также Intex привезет в Россию кнопочный телефон, который можно использовать как внешний аккумулятор для смартфона, за 1890 руб. Это следует из совместного сообщения компании и дистрибутора Mobile Distribution, который будет представлять интересы Intex в России. Президент Intex Нарендра Бансал надеется, что в ближайшие годы Россия станет одним из ключевых рынков для вендора, цитируют топ-менеджера их представители.
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