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Павел Кантышев
ИТ-бизнес

«Лаборатория Касперского» обнаружила ворующий криптовалюту вирус

В основном пострадали владельцы кошельков с биткойнами

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, который умеет воровать криптовалюту Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero из кошельков их владельцев, говорится в сообщении компании.

Логика зловредного файла проста. Когда владелец кошелька переводит кому-то криптовалюту, зловредный файл подменяет имя кошелька получателя на собственный - и деньги отправляются злоумышленникам.

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