«Лаборатория Касперского» обнаружила ворующий криптовалюту вирус
В основном пострадали владельцы кошельков с биткойнами
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Сейчас злоумышленники уже успели украсть криптовалюту на сумму $140 000, сообщает «Лаборатория Касперского»
Chris Ratcliffe/Bloomberg
«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус, который умеет воровать криптовалюту Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero из кошельков их владельцев, говорится в сообщении компании.
Логика зловредного файла проста. Когда владелец кошелька переводит кому-то криптовалюту, зловредный файл подменяет имя кошелька получателя на собственный - и деньги отправляются злоумышленникам.
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