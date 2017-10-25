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Владимир Рувинский
От редакции
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: От редакции: Майнеры поделятся

Как поймать майнера

Планы государства взять под контроль майнинг криптовалют логичны, но малоосуществимы

Россия уверенно движется в направлении жесткого регулирования сферы криптовалют. Как следует из поручения президента Центробанку и правительству, государство хочет крепко держать руку на пульсе: российских майнеров предлагается регистрировать, а майнинг – облагать налогом. Ход мысли, по-видимому, для России вполне традиционен, но, как обычно, проблема в реализации: расходы на поиск майнеров и администрирование налогов могут свести результат на нет.

Многие из торгующихся сейчас на 5700 криптобиржах 1150 криптовалют предлагают пользователям анонимность, регуляторы разных стран пытаются с ней бороться, но пока безуспешно. Прецедента удачного налогообложения собственно майнинга пока нет, констатирует директор НИИ Минфина Владимир Назаров. Едва ли не единственный удачный опыт – Норвегии и США, где такой налог предлагается самодекларировать, других способов пока не придумано, отмечает Назаров. Но для России это заведомо провальный вариант.

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