Мединский вновь обвинил западных прокатчиков в монополизации кинопроката

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы» Universal Pictures

Западные прокатчики монополизируют российский кинопрокат. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский на совещании у вице-премьера Ольги Голодец, передает ТАСС. При этом министр попросил поддержать законопроект по ограничению количества сеансов одной картины в кинотеатрах до 35% и отчислению 3% с каждого билета на поддержку отечественного кино, уточняет «РИА Новости».

В качестве примера монополизации западных прокатчиков Мединский вспомнил про фильм «Пятьдесят оттенков свободы». По словам министра, на прошлой неделе американский фильм занимал 70% сеансов в кинотеатрах.

«Неделю назад фильм "Пятьдесят оттенков свободы" занимал 70%. Я не знаю, какие социальные задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но 70% сеансов наши киносети, естественно, это невидимая рука рынка, они ему отдавали, чем, естественно, обрушили целый ряд наших замечательных фильмов, находящихся сейчас в прокате» (цитата по RNS). Мединский также отметил, что «Пятьдесят оттенков свободы» привели к «обрушению» целого ряда российских «замечательных фильмов», вышедших в прокат. Он попросил Голодец и ФАС обратить на это внимание.

Прежде министр обвинял в монополизации российского кинопроката компанию Disney из-за фильма «Последние джедаи».

Представитель российского офиса Universal Pictures (прокатчик фильма «Пятьдесят оттенков свободы») от комментариев отказался.

«Пятьдесят оттенков свободы» – третий фильм по одноименной книжной серии. Премьера в России состоялась 8 февраля. По данным государственной системы учета кинобилетов ЕАИС, на прошлой неделе кинотеатры отдали этому фильму в полтора раза меньше сеансов, чем заявил Мединский, – 39,8% в день премьеры и 37,9% в среднем по уикенду (8–11 февраля). Фильм уже собрал в России больше 400 млн руб.

Вместе с фильмом «Пятьдесят оттенков свободы» на прошлой неделе в прокате шли три большие отечественные картины – «Движение вверх» («Студия «Тритэ» Никиты Михалкова), «Сэлфи» (Art Puctures) и «Женщины против мужчины: Крымские каникулы» (продюсер Гевонд Андреасян). Совокупно трем этим фильмам кинотеатры отдали в прошлый уикенд больше трети сеансов.

«Движение вверх» уже идет в прокате почти два месяца, собрал 2,8 млрд руб. и уже стал самым кассовым отечественным фильмом в истории. В начале проката кинотеатры отдавали этой картине более 20% сеансов, к прошлой неделе эта доля снизилась до 6,8%, это не помешало «Движению вверх» собрать еще 54,7 млн руб. По числу зрителей на сеанс этот фильм уступил на прошлой неделе только «Пятидесяти оттенкам свободы» (32 зрителя в среднем на сеанс против 34).

«Сэлфи» и «Женщины против мужчин» оказались менее популярны у аудитории: в среднем на сеанс у этих картин было вдвое меньше зрителей – по 14 человек, следует из данных ЕАИС. Получается, для кинотеатров показы этих фильмов были гораздо менее выгодны, чем показы «Пятидесяти оттенков свободы» и «Движения вверх». «Сэлфи» уже собрал в России 197 млн руб., «Женщины против мужчин» – 63,8 млн руб.

Мединский уже не первый раз обращает внимание на проблему соотношения российских и зарубежных фильмов в прокате. По его инициативе Минкультуры планировало перенести премьеру «Приключений Паддингтона – 2» на две недели. Чиновники объяснили перенос иностранных премьер желанием предоставить больше сеансов российским картинам – «Движению вверх» и «Скифу». Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Мединского в нанесении вреда индустрии. В итоге кинотеатры начали показ картины о медвежонке на два дня позже.

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