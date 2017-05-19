Мединский увидел угрозу превращения российского кино в артхаус под «катком» Голливуда

Министр культуры Владимир Мединский считает, что прокат российского кино нуждается в защите государства. «У нас дикий, я бы сказал - пещерный рынок кинодистрибуции, - цитирует его "Интерфакс". - Практически полное отсутствие государственной системы защиты, государственного протекционизма в сфере кинопроката и кинодистрибуции. Так быть не должно».

Если государство не будет поддерживать отечественную киноиндустрию, ее поглотит Голливуд, предупредил министр. По его словам, поддержка национального кино является частью политики многих стран, в том числе Китая, Кореи, Индии и Франции. «Как только государственный кинопротекционизм в кинопоказе, кинодистрибуции упраздняется, Голливуд просто асфальтовым катком уничтожает национальный кинематограф. Он переходит в сферу артхауса. Что мы видим с вами на примере великого итальянского кино», - сказал Мединский.

На помощь российскому кино направлена законодательная инициатива Минкультуры, которую, по словам министра, в СМИ ошибочно связывают с кратным ростом стоимости прокатных удостоверений для иностранных кинопрокатчиков. На вопрос о том, когда этот ведомственный законопроект планируется внести в Думу, министр не ответил.