Минкульт готов обнулить пошлины для артхаусных фильмов – «Коммерсантъ»

Министерство культуры готово сделать бесплатным прокатное удостоверение для фильмов, выходящих не более чем на 150 экранах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников встречи, представителей Минкульта и независимых кинодистрибуторов.

По данным издания, этот порог подразумевает только артхаусное кино, которое прокатчики закупают за $10 000-20 000, и отсекает дорогу в Россию любой картине Вуди Аллена, Педро Альмодовара или братьев Коэн, которые идут прокатом от 250-300 экранов и стоят от $100 000, указывает программный директор «Синема престиж» Михаил Додзин.

Для остальных зарубежных фильмов Минкульт планирует повысить стоимость прокатного удостоверения с 3500 до 5 млн руб. Издание отмечает, что повышение стоимости позволит «защитить» российский кинопрокат от некачественных зарубежных картин и направить средства на поддержку российского кино.