Гендиректор концерна «Калашников» имел отношение к WiFi в московском метро

Бесплатный WiFi в московском метро «Максимателеком» начал раздавать в 2013 г. Евгений Разумный / Ведомости

Гендиректор концерна «Калашников», а также гендиректор и совладелец «Аэроэкспресса» Алексей Криворучко имел отношение к компании «Максимателеком» – оператору WiFi на московском транспорте. Об этом сообщает РБК. До начала 2018 г. ему принадлежала компания Malver Holdings, владевшая 33,4% офшора Geromell Trade Ltd., выяснило издание. Geromell Trade в 2013 г. купила 100% акций оператора WiFi «Максимателеком», пишет РБК. По его данным, сейчас Криворучко не является совладельцем «Максимателекома»: Malver в начале этого года был продан эстонцу Урмо Валлнеру, совладельцу таллинской консалтинговой фирмы Velström Vallner Tohve.

Криворучко и руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова связывают дружеские и бизнес-отношения, отмечает РБК. В частности, в 2009–2010 гг. Ликсутов руководил «Аэроэкспрессом» и владел 25% его акций.

Представитель «Аэроэкспресса», через которого «Ведомости» передали вопросы Криворучко, порекомендовал обратиться за комментариями в «Максимателеком». Представитель «Максимателекома» от комментариев отказался.

Бесплатный WiFi в московском метро «Максимателеком» начал раздавать в 2013 г. Его сеть работает в «Аэроэкспрессах», на Московском центральном кольце, в наземном общественном транспорте, в электричках – а еще в 14 российских аэропортах, в том числе Новосибирска, Иркутска и Казани. В мае 2017 г. «Максимателеком» запустил сеть в петербургском метро. Доходы и их структуру «Максимателеком» не раскрывает. По данным «ТМТ консалтинга», в 2017 г. рынок публичного WiFi в России составил примерно 4 млрд руб. – на «Максимателеком» пришлось примерно 42% этих доходов.

23,75% акций оператора через компанию «Трансфингруп» принадлежит НПФ «Благосостояние», рассказывал в апреле 2017 г. топ-менеджер фонда (заместитель гендиректора «Трансфингруп» Арсен Бадырханов это подтвердил).

Представители «Максимателекома» называли акционерами бывшего президента «Ситроникса» (входил в АФК «Система») Сергея Асланяна и Алеко Крихели, не раскрывая их долей.