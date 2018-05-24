«Яндекс» и «Ростелеком» начинают продавать наружную рекламу

Устанавливать жидкокристаллические Digital Signage компании будут в местах с высокой проходимостью по всей России Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» и «Ростелеком» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместной продаже и размещении рекламы внутри помещений.

За установку жидкокристаллических экранов в партнерстве отвечает «Ростелеком», «Яндекс» продает рекламу и технически обеспечивает ее размещение, указано в сообщении компании. Устанавливать такие панели компании намерены в местах с высокой проходимостью по всей России.

«Мы выходим на рынок цифровой рекламы в помещениях и благодаря технологиям делаем этот формат более эффективным и легко измеряемым», — цитируются в сообщении слова операционного директора «Яндекса» Грега Абовского.

Представители «Ростелекома» и «Яндекса» отказались уточнить, о каких местах идет речь. Также они не говорят, сколько экранов планируется установить и достигнуты ли договоренности с владельцами помещений.

Как объяснил «Ведомостям» представитель «Ростелекома», проект только стартовал, оператор определится с местами для размещения после проведения первых тестов.

В 2017 г. компании потратили на рекламу внутри помещений 2,5 млрд руб., что на 7% больше, чем годом ранее, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России. Весь рынок наружной рекламы вырос в прошлом году на 9% до 42 млрд руб.

Сейчас часто операторы размещают рекламу внутри торговых центров, аэропортов, аптек и магазинов, рассказывает гендиректор «Эспар-аналитик» Андрей Березкин. Явного лидера среди таких операторов нет, рынок мало консолидирован, указывает он, бизнес таких операторов слишком зависим от отношений с владельцами помещений. И, как правило, владельцы помещений настаивают на разделении доходов от размещений, добавляет президент ассоциации операторов рекламы в помещениях IN+OUT Алексей Нестеренко, а рентабельность этого бизнеса и так невелика. Но рынок будет расти, в том числе за счет новых технологических решений, полагают Нестеренко и Березкин.

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