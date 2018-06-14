Европарламент признал продукцию «Лаборатории Касперского» вредоносной

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Европарламент утвердил резолюцию о кибербезопасности, в которой призывает европейские институты пересмотреть используемые ими программное обеспечение, IT- и коммуникационное оборудование. Это позволит избежать потенциально опасных продуктов и устройств и отказаться от тех, что уже признаны вредоносными. В пример признанного вредоносным Европарламент приводит программное обеспечение «Лаборатории Касперского».
Большинство членов Европарламента поддержало резолюцию: она получила 476 голосов «за», 151 — «против», 36 парламентариев воздержались от голосования. Эту резолюцию получат Европейский совет, Еврокомиссия, агентства Евросоюза, специализирующиеся на безопасности и кибербезопасности, а также генеральный секретарь НАТО и национальные парламенты стран – членов Евросоюза, говорится в документе.
Вместе с полицией
«Лаборатория Касперского» сотрудничает с Европолом с 2014 г. В Великобритании она помогла обезвредить злоумышленников, атаковавших системы онлайн-банкинга и заразивших 30 000 компьютеров. В 2015 г. помогла Интерполу и Европолу остановить киберпреступников из Carbanak и Cobalt – они атаковали более сотни финансовых организаций в 40 странах, ущерб превысил 1 млрд евро.
Обязательного характера резолюция не носит, но формулировки, использованные европарламентариями, вызывают опасение, что Еврокомиссия начнет жестко регулировать зарубежные технологические компании, пишет политическое издание Euractiv.
«Решение Европейского парламента поощряет киберпреступность в Европе», – так прокомментировал резолюцию в Instagram-аккаунте основатель и гендиректор «Лаборатории» Евгений Касперский. «Мы защищали ЕС в течение 20 лет, и наше сотрудничество с правоприменительными органами привело к многочисленным арестам киберпреступников. В результате сегодняшнего беспрецедентного и не содержащего ни единственного доказательства решения Европарламента мы вынуждены заморозить наше сотрудничество со всеми правоохранительными органами, включая Europol и проект NoMoreRansom», – сокрушается Касперский.
NoMoreRansom – совместный проект «Лаборатории Касперского», компании MсAfee (подразделение корпорации Intel), Europol (полицейская служба ЕС, координирует работу национальных полиций, штаб-квартира – в Гааге) и полиции Нидерландов, который занимается дешифровкой данных, зашифрованных вирусами-вымогателями.
Представитель «Лаборатории» назвал трудным решение компании прекратить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. Пункт резолюции, где упоминается «Лаборатория Касперского», он называет не соответствующим действительности и основанным на ложных утверждениях.
В прошлом году правительство США запретило госорганам использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Вашингтон подозревает, что компания может быть связана с российскими спецслужбами. Гендиректор компании Евгений Касперский отвергал эти обвинения.
В мае от программного обеспечения «Лаборатории» решило отказаться и правительство Нидерландов. По данным агентства Reuters, министр юстиции страны Фердинанд Грапперхаус объяснил это тем, что у российского правительства была программа кибератак, целью которых среди прочего были интересы Нидерландов.
Это решение разочаровало компанию, признавала представительница «Лаборатории» и сожалела, что компания оказалась втянутой в геополитическую борьбу.
По мнению «Лаборатории Касперского», подтвердить прозрачность ее работы способны независимые эксперты, которым компания даст доступ к кодам своих продуктов. Для этого компания намерена открыть в Швейцарии специальный «центр прозрачности».
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт