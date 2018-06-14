Европарламент признал продукцию «Лаборатории Касперского» вредоносной

Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: В Европе работать вредно

В пример признанного вредоносным Европарламент приводит программное обеспечение «Лаборатории Касперского» Дмитрий Новожилов / Ведомости

Европарламент утвердил резолюцию о кибербезопасности, в которой призывает европейские институты пересмотреть используемые ими программное обеспечение, IT- и коммуникационное оборудование. Это позволит избежать потенциально опасных продуктов и устройств и отказаться от тех, что уже признаны вредоносными. В пример признанного вредоносным Европарламент приводит программное обеспечение «Лаборатории Касперского».

Большинство членов Европарламента поддержало резолюцию: она получила 476 голосов «за», 151 — «против», 36 парламентариев воздержались от голосования. Эту резолюцию получат Европейский совет, Еврокомиссия, агентства Евросоюза, специализирующиеся на безопасности и кибербезопасности, а также генеральный секретарь НАТО и национальные парламенты стран – членов Евросоюза, говорится в документе.

Вместе с полицией «Лаборатория Касперского» сотрудничает с Европолом с 2014 г. В Великобритании она помогла обезвредить злоумышленников, атаковавших системы онлайн-банкинга и заразивших 30 000 компьютеров. В 2015 г. помогла Интерполу и Европолу остановить киберпреступников из Carbanak и Cobalt – они атаковали более сотни финансовых организаций в 40 странах, ущерб превысил 1 млрд евро.

Обязательного характера резолюция не носит, но формулировки, использованные европарламентариями, вызывают опасение, что Еврокомиссия начнет жестко регулировать зарубежные технологические компании, пишет политическое издание Euractiv.

«Решение Европейского парламента поощряет киберпреступность в Европе», – так прокомментировал резолюцию в Instagram-аккаунте основатель и гендиректор «Лаборатории» Евгений Касперский. «Мы защищали ЕС в течение 20 лет, и наше сотрудничество с правоприменительными органами привело к многочисленным арестам киберпреступников. В результате сегодняшнего беспрецедентного и не содержащего ни единственного доказательства решения Европарламента мы вынуждены заморозить наше сотрудничество со всеми правоохранительными органами, включая Europol и проект NoMoreRansom», – сокрушается Касперский.

NoMoreRansom – совместный проект «Лаборатории Касперского», компании MсAfee (подразделение корпорации Intel), Europol (полицейская служба ЕС, координирует работу национальных полиций, штаб-квартира – в Гааге) и полиции Нидерландов, который занимается дешифровкой данных, зашифрованных вирусами-вымогателями.

Представитель «Лаборатории» назвал трудным решение компании прекратить сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. Пункт резолюции, где упоминается «Лаборатория Касперского», он называет не соответствующим действительности и основанным на ложных утверждениях.

В прошлом году правительство США запретило госорганам использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Вашингтон подозревает, что компания может быть связана с российскими спецслужбами. Гендиректор компании Евгений Касперский отвергал эти обвинения.

В мае от программного обеспечения «Лаборатории» решило отказаться и правительство Нидерландов. По данным агентства Reuters, министр юстиции страны Фердинанд Грапперхаус объяснил это тем, что у российского правительства была программа кибератак, целью которых среди прочего были интересы Нидерландов.

Это решение разочаровало компанию, признавала представительница «Лаборатории» и сожалела, что компания оказалась втянутой в геополитическую борьбу.

По мнению «Лаборатории Касперского», подтвердить прозрачность ее работы способны независимые эксперты, которым компания даст доступ к кодам своих продуктов. Для этого компания намерена открыть в Швейцарии специальный «центр прозрачности».

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