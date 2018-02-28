Российский App Store возглавило приложение-шпион

GetContact находит имя пользователя по номеру телефона Евгений Разумный / Ведомости

Топ-чарт бесплатных приложений российского App Store возглавляет GetContact: оно позволяет проверить неизвестный мобильный номер, а именно узнать, как незнакомый абонент записан в контактах других пользователей приложения. Сразу за GetContact в рейтинге App Store стоит приложение, копирующее его название, и на третьем месте – мессенджер Telegram. В российском Google Play приложение GetContact на момент публикации находилось на четвертом месте.

GetContact запрашивает для работы доступ к данным пользователя. По положению конфиденциальности, условия которого принимают пользователи приложения при регистрации, GetContact может свободно обмениваться накопленными данными пользователей с любыми третьими лицами. Среди накапливаемых данных – книги контактов, аккаунты в соцсетях, фотографии, адреса электронной почты, IP-адреса абонентов и даже записи их телефонных разговоров, перечисляется в положении.

Издатель GetContact, согласно справочной информации в магазинах приложений, - зарегистрированная в Великобритании Getcontact LLP. Такая компания была зарегистрирована 23 ноября 2017 г., следует из данных регистрационной палаты Великобритании. Ее владельцы – два гражданина Турции. Компания пока не ответила на запрос «Ведомостей» о целях сбора информации и соотнесенности с российским законом о персональных данных.

Приложение позволяет просмотреть, как сам абонент и люди из его списка контактов записаны в контактах других пользователей приложения. Корреспонденту «Ведомостей» удалось по неизвестному для него номеру телефона определить имя и фамилию абонента, не зарегистрированного в приложении (по логике приложения идентифицируется любой пользователь, авторизованный хоть у одного абонента - пользователя приложения). Более того, по номеру телефона корреспонденту «Ведомостей» удалось предположить место работы искомого абонента – оно несколько раз повторялось в записях контакта. Однако поиск телефона по знакомым имени и фамилии предполагаемого абонента не сработал на трех телефонах с приложением, также проверили корреспонденты «Ведомостей».

GetContact уже заблокировано в Казахстане и Азербайджане за распространение персональных данных, писали местные СМИ.

В пресс-службе Роскомнадзора «Ведомостям» сообщили, что специалисты ведомства уже приступили к анализу мобильного приложения GetContact на предмет соблюдения законодательства о персональных данных. Если Роскомнадзор выявит нарушения, то может принять меры вплоть до подачи заявления в суд об ограничении доступа к приложению на территории России.

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