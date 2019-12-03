Как за 20 лет телекоммуникации в России совершили революцию

1999

Группа компаний Владимира Гусинского «Медиа-мост» приобрела ведущие интернет-ресурсы «Реклама.ру», «Анекдот.ру», журнал «Интернет» и др., создав самую крупную медиаимперию в рунете.

2000

Отмена обязательного для каждого абонента разрешения на использование мобильного телефона.

До первой половины 2000 г. любой желающий не мог просто так пользоваться мобильным телефоном: требовалось специальное разрешение от Госсвязьнадзора, которое стоило $4.

2001

Основан русскоязычный раздел «Википедии».

2002

Вступил в силу закон «Об электронной цифровой подписи», в соответствии с которым электронная цифровая подпись в электронных документах была признана равнозначной собственноручной подписи на бумажных носителях.

2003

В ноябре 2003 г. был принят новый закон «О связи», в 2004 г. он вступит в силу: учрежден фонд, отчисления в который обязаны платить все операторы связи – резерв, средства из которого должны пойти на развитие связи в тех регионах, где это экономически невыгодно.

2004

Rambler Media Ltd. разместила на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи (AIM) 3 млн акций новой эмиссии и больше 800 000 акций существующих акционеров. Компания привлекла $40 млн.

2006

В марте веб-разработчик Альберт Попков запустил проект «Одноклассники», а в октябре Павел Дуров – социальную сеть «В контакте».

2007

Государственная комиссия по радиочастотам выделила сотовым операторам «большой тройки» частоты для оказания услуг мобильной связи 3G.

2008

В России поступил в продажу первый официальный iPhone 3G – и начался бурный рост спроса на смартфоны.

2009

По данным исследования «Яндекса», к концу 2009 г. месячная аудитория рунета достигла 39,7 млн человек (34% населения).

2010

Mail.ru Group разместила акции на Лондонской фондовой бирже. Общая выручка составила $1,003 млрд, $92 млн из которых получила сама Mail.ru Group.

2011

Компания «Скартел» (бренд Yota) запустила в Новосибирске первую в России сеть четвертого поколения – по технологии LTE.

2012

В соответствии с федеральным законом № 39-ФЗ от 28 июля 2012 г. создан единый реестр запрещенных сайтов. Принятие закона сопровождалось забастовкой российского сегмента «Википедии».

2013

Сотовые абоненты получили право менять сотового оператора с сохранением за ними мобильного номера. С тех пор этой возможностью абоненты воспользовались примерно 14 400 000 раз.

2014

Mail.ru Group полностью консолидировала социальную сеть «В контакте». Основатель «В контакте» Павел Дуров покинул Россию.

2015

Московский городской суд принял решение о блокировке Rutracker.org – крупнейшего пиратского торрент-трекера в России.

2016

Президент России Владимир Путин подписал закон Ирины Яровой–Виктора Озерова: все разговоры, сообщения и интернет-активность пользователей должны записываться и храниться полгода-год. Издержки установки оборудования отслеживания и записи разговоров и сообщений законодатель переложил на сотовых операторов и интернет-провайдеров.

2018

Роскомнадзор по постановлению Таганского суда начал блокировать мессенджер Telegram – компания не выполнила требования ФСБ передать ей ключи шифрования: информацию, используемую криптографическим алгоритмом при шифровке – дешифровке сообщений. Заблокировать Telegram не удалось: мессенджер начал использовать ресурсы облачных хостинг-провайдеров Amazon, Google и Microsoft.