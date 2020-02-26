Как Индия и Китай развивают технологию распознавания лиц

Технологии распознавания лиц в Индии и Китае стремительно развиваются, не в последнюю очередь благодаря огромному объему доступных для обработки данных – ведь это две самые густонаселенные страны в мире. Министерство внутренних дел Индии проводит тендер на создание национальной базы данных лиц, которая может стать одной из крупнейших в мире. Одновременно правительство страны разрабатывает законопроект, который изначально был представлен как индийский вариант принятых в ЕС правил обработки персональных данных (GDPR). Но критики считают, что он, наоборот, даст правительству возможность спокойно следить за гражданами с помощью технологии распознавания лиц, как это делает Китай.