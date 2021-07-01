Как бывший маркетолог из Челябинска зарабатывает миллионы на зарядке электромобилей

Как бывший маркетолог из Челябинска зарабатывает миллионы на зарядке электромобилейИстория Яны Киприяновой и ее компании «Мир электромобилей»
«Пять лет назад зарядки для электромобилей считались предметом роскоши», – уверяет 38-летняя предпринимательница Яна Киприянова. В 2019 г. она вместе c партнером Алексеем Набоких открыла компанию – интегратор комплексных решений по зарядной инфраструктуре для электромобилей «Мир электромобилей». Стоимость медленной электрозаправки (мощность 7–22 кВт, а заряд длится от 4 до 12 часов) составляет 100 000–200 000 руб., быстрой (мощность которой составляет 50–60 кВт, а заряд длится от 30 минут до 1,5 часа) – 1,5–2,5 млн руб.
Коммерческой эксплуатацией устройства – брать деньги за зарядную сессию с владельцев электромобилей – могли заниматься только энергосбытовые компании. В августе 2019 г. правительство внесло поправки в закон «Об электроэнергетике», согласно которым услуги по зарядке электромобилей больше не являются перепродажей электроэнергии. Благодаря зеленому тренду выручка компании «Мир электромобилей» выросла в 5 раз. За 2020 г. она установила 60 зарядных станций и, по данным «СПАРК-Интерфакса», заработала 16,4 млн руб.