Как бывший маркетолог из Челябинска зарабатывает миллионы на зарядке электромобилей

Коммерческой эксплуатацией устройства – брать деньги за зарядную сессию с владельцев электромобилей – могли заниматься только энергосбытовые компании. В августе 2019 г. правительство внесло поправки в закон «Об электроэнергетике», согласно которым услуги по зарядке электромобилей больше не являются перепродажей электроэнергии. Благодаря зеленому тренду выручка компании «Мир электромобилей» выросла в 5 раз. За 2020 г. она установила 60 зарядных станций и, по данным «СПАРК-Интерфакса», заработала 16,4 млн руб.