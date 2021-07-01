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Как бывший маркетолог из Челябинска зарабатывает миллионы на зарядке электромобилей

История Яны Киприяновой и ее компании «Мир электромобилей»
Валерия Бородина
Максим Стулов / Ведомости

«Пять лет назад зарядки для электромобилей считались предметом роскоши», – уверяет 38-летняя предпринимательница Яна Киприянова. В 2019 г. она вместе c партнером Алексеем Набоких открыла компанию – интегратор комплексных решений по зарядной инфраструктуре для электромобилей «Мир электромобилей». Стоимость медленной электрозаправки (мощность 7–22 кВт, а заряд длится от 4 до 12 часов) составляет 100 000–200 000 руб., быстрой (мощность которой составляет 50–60 кВт, а заряд длится от 30 минут до 1,5 часа) – 1,5–2,5 млн руб.

Коммерческой эксплуатацией устройства – брать деньги за зарядную сессию с владельцев электромобилей – могли заниматься только энергосбытовые компании. В августе 2019 г. правительство внесло поправки в закон «Об электроэнергетике», согласно которым услуги по зарядке электромобилей больше не являются перепродажей электроэнергии. Благодаря зеленому тренду выручка компании «Мир электромобилей» выросла в 5 раз. За 2020 г. она установила 60 зарядных станций и, по данным «СПАРК-Интерфакса», заработала 16,4 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных