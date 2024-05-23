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Российские авиапассажиры получат WiFi на борту самолета к 2028 году

Минцифры полагает, что к тому времени в стране уже будет группировка спутниковой интернет-связи
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Предоставление WiFi на борту российских самолетов станет повсеместным с 2028 г. – когда будет запущена в космос спутниковая группировка, сообщил 22 мая министр цифрового развития России Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде (цитата по ТАСС).

Задачу создания высокоскоростного спутникового интернета «практически на всей территории России» ставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Одним из способов решения он назвал «кратное наращивание спутниковой группировки». На это Путин поручил выделить 116 млрд руб. «в ближайшее десятилетие». Ранее о таком же финансировании упоминалось и в презентации нацпроекта «Экономика данных» в ноябре 2023 г. До 2030 г. на финансирование группировки спутниковой связи ГПКС (ФГУП «Космическая связь») предлагалось направить 80,1 млрд руб. и еще 36,2 млрд руб. – на группировку спутниковой связи «Скиф».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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