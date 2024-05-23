Российские авиапассажиры получат WiFi на борту самолета к 2028 году

Задачу создания высокоскоростного спутникового интернета «практически на всей территории России» ставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Одним из способов решения он назвал «кратное наращивание спутниковой группировки». На это Путин поручил выделить 116 млрд руб. «в ближайшее десятилетие». Ранее о таком же финансировании упоминалось и в презентации нацпроекта «Экономика данных» в ноябре 2023 г. До 2030 г. на финансирование группировки спутниковой связи ГПКС (ФГУП «Космическая связь») предлагалось направить 80,1 млрд руб. и еще 36,2 млрд руб. – на группировку спутниковой связи «Скиф».