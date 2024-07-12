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С 2025 года граждане смогут покупать дроны на госмаркетплейсе

Пока площадка «Налетай.рф» проходит бета-тестирование только для юрлиц
Анна Устинова
Пока онлайн-площадки, где можно было бы сравнить и проверить характеристики дронов, просто не существует/ Ведомости

Маркетплейс для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) «Налетай.рф» запустится для физлиц в 2025 г. Об этом на презентации платформы на форуме «Архипелаг-2024» на Сахалине заявил управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов. Сейчас площадка проходит бета-тестирование для юрлиц.

Пока компании могут купить на маркетплейсе только дроны массой до 30 кг. Площадка будет ориентироваться на так называемые промышленные БАС (беспилотные авиасистемы), имеющие специализированные сценарии применения, а не на обычные бытовые дроны для видеосъемки, хотя последние также будут представлены топовыми моделями, допускает коммерческий директор «Лаборатории будущего», компании – участницы рынка НТИ «Аэронет», Павел Камнев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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