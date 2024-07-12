С 2025 года граждане смогут покупать дроны на госмаркетплейсе

Пока компании могут купить на маркетплейсе только дроны массой до 30 кг. Площадка будет ориентироваться на так называемые промышленные БАС (беспилотные авиасистемы), имеющие специализированные сценарии применения, а не на обычные бытовые дроны для видеосъемки, хотя последние также будут представлены топовыми моделями, допускает коммерческий директор «Лаборатории будущего», компании – участницы рынка НТИ «Аэронет», Павел Камнев.