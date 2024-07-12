С 2025 года граждане смогут покупать дроны на госмаркетплейсе

С 2025 года граждане смогут покупать дроны на госмаркетплейсеПока площадка «Налетай.рф» проходит бета-тестирование только для юрлиц
Маркетплейс для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) «Налетай.рф» запустится для физлиц в 2025 г. Об этом на презентации платформы на форуме «Архипелаг-2024» на Сахалине заявил управляющий директор по работе с цифровыми активами ГТЛК Алексей Куканов. Сейчас площадка проходит бета-тестирование для юрлиц.
Пока компании могут купить на маркетплейсе только дроны массой до 30 кг. Площадка будет ориентироваться на так называемые промышленные БАС (беспилотные авиасистемы), имеющие специализированные сценарии применения, а не на обычные бытовые дроны для видеосъемки, хотя последние также будут представлены топовыми моделями, допускает коммерческий директор «Лаборатории будущего», компании – участницы рынка НТИ «Аэронет», Павел Камнев.