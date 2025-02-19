Сим-карты разрешат передавать близким родственникам и даже посторонним лицам

Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на «Госуслугах». Но это требование не будет распространяться на близких родственников, им отдавать симку можно будет без указания этого на «Госуслугах». Такая мера будет предусмотрена проектом федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», внесенным правительством в Госдуму 15 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.