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Сим-карты разрешат передавать близким родственникам и даже посторонним лицам

Но передачу номера за пределы семьи абонент должен будет зарегистрировать на «Госуслугах»
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Яна Суринская
Freepik
Freepik

Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на «Госуслугах». Но это требование не будет распространяться на близких родственников, им отдавать симку можно будет без указания этого на «Госуслугах». Такая мера будет предусмотрена проектом федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», внесенным правительством в Госдуму 15 февраля. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минцифры.

Мера необходима для сокращения использования серых сим-карт мошенниками, уточнил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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