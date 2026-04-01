«Гринатом» внедрил допуск на свои предприятия по биометрии

«Гринатом» внедрил допуск на свои предприятия по биометрииВ дальнейшем аутентификация сотрудников при входе на объект и подтверждение личности работника за рабочей станцией с помощью биометрии будут использоваться во всей сети «Росатома»
Разработчик технологии распознавания лиц VisionLabs внедрил на предприятиях «Гринатома» (входит в госкорпорацию «Росатом») коммерческую биометрическую систему (КБС). Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. Установленная система используется для аутентификации сотрудников при входе на объект, а также для подтверждения личности работника за рабочей станцией, как в офисе, так и удаленно, уточнил он.
Представитель «Гринатома» подтвердил «Ведомостям» внедрение системы и уточнил, что постоянную эксплуатацию планируется начать летом 2026 г. Собеседник рассказал, что система также используется для учета рабочего времени и предотвращения нарушений техники безопасности на производстве.
Марков уточнил, что сейчас на базе системы проектируются решения для дальнейшего тиражирования на территории офисных зданий «Росатома» в Москве, а также на строящихся атомных станциях в России и других странах. В дальнейшем решение будет использоваться во всей сети «Росатома», добавил он.
«КБС «Гринатома» призвана стать единым окном для предприятий «Росатома» по взаимодействию с Единой биометрической системой (ГИС ЕБС) в части оказания услуг по аутентификации сотрудников предприятий», – подтвердил представитель госкорпорации.
По словам Маркова, разработка предприятием собственной КБС является экономически выгодной: «Использование транзакционной схемы работы в ЕБС быстро становится невыгодным и даже разорительным из-за того, что нужно платить за каждое распознавание, а большой компании нужно распознавать очень много людей, включая сотрудников и клиентов». Также собственная КБС повышает безопасность, так как все данные хранятся внутри компании – нет необходимости передавать их сторонним организациям, уточнил он.
В соответствии с 572‑ФЗ о биометрических данных, КБС может создаваться и эксплуатироваться только организацией, прошедшей аккредитацию Минцифры, напоминает руководитель практики IP/IT «Яковлев и партнеры» Антон Чуреков. Так, для получения аккредитации компании необходимо пройти сертификацию средств защиты информации и все получаемые и обрабатываемые данные хранить на территории РФ. При этом минимальный размер капитала компании должен составлять не менее 500 млн руб., а финансовое обеспечение ответственности – не менее 100 млн руб., добавил юрист.
В то же время 572‑ФЗ запрещает самостоятельную обработку биометрии, говорит юрист Lidings Алина Смакова. То есть организация, которая хочет внедрить биометрию для контроля допуска, вынуждена реализовывать ее через ЕБС или через аккредитованную коммерческую биометрическую систему, объясняет она.
Наиболее развиты КБС у банков и телекомкомпаний, поскольку такие системы используются ими для работы с клиентами (идентификация) или для обеспечения расчетов (оплата услуг/товаров), говорит партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев. По его словам, такие системы развивают «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк и МТС. При этом Тиняев уточнил, что в промышленности и офисном сегменте чаще используются не полноценные КБС, а локальные биометрические СКУД, тогда как собственные КБС остаются прерогативой крупных экосистем с доступом к клиентским данным и платежной инфраструктуре.
По словам ведущего инженера по направлению «Глубокое обучение и компьютерное зрение» «Софтлайн решений» Владимира Валеева, стоимость КБС зависит от масштаба внедрения, т. е. количества сотрудников и объектов, соблюдения требований по безопасности (ФСБ/ФСТЭК), а также от типа системы – биометрические СКУД или полноценные КБС с интеграцией в ЕБС. Так, первая будет стоит от нескольких миллионов рублей, а вторая – десятки, сотни миллионов рублей и выше соответственно, говорит Тиняев.