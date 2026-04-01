«Гринатом» внедрил допуск на свои предприятия по биометрии

Наиболее развиты КБС у банков и телекомкомпаний, поскольку такие системы используются ими для работы с клиентами (идентификация) или для обеспечения расчетов (оплата услуг/товаров), говорит партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев. По его словам, такие системы развивают «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк и МТС. При этом Тиняев уточнил, что в промышленности и офисном сегменте чаще используются не полноценные КБС, а локальные биометрические СКУД, тогда как собственные КБС остаются прерогативой крупных экосистем с доступом к клиентским данным и платежной инфраструктуре.