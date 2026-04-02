Какие прогнозы у западных СМИ о лунной миссии США

Запуск был осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в 18:35 по местному времени (01:35 мск). Как ожидается, астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет вокруг Луны без высадки на ее поверхность, после чего вернутся на Землю. Общая продолжительность рассчитана на 10 дней. Траектория полета похожа на «восьмерку». Orion пройдет на расстоянии около 10 300 км за обратной стороной Луны. При успешном выполнении «Артемиды II», экипаж также установит рекорд – люди впервые отдалятся от Земли на столь большое расстояние (370 000 км).