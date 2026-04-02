Какие прогнозы у западных СМИ о лунной миссии США

Какие прогнозы у западных СМИ о лунной миссии СШАИздания считают, что США пытаются обогнать Китай в космической гонке
NASA успешно запустило в космос корабль с четырьмя астронавтами на борту, чтобы осуществить миссию «Артемида II». Она является приоритетной для США из-за обострившейся космической гонки с Китаем.
Запуск был осуществлен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в 18:35 по местному времени (01:35 мск). Как ожидается, астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен совершат облет вокруг Луны без высадки на ее поверхность, после чего вернутся на Землю. Общая продолжительность рассчитана на 10 дней. Траектория полета похожа на «восьмерку». Orion пройдет на расстоянии около 10 300 км за обратной стороной Луны. При успешном выполнении «Артемиды II», экипаж также установит рекорд – люди впервые отдалятся от Земли на столь большое расстояние (370 000 км).
Между США и Китаем вновь возобновилась космическая гонка за лидерство в освоении Луны. США и Китай тратят миллиарды долларов на то, чтобы отправить людей на Луну. Пекин планирует к 2030 г. впервые запустить китайскую экспедицию с экипажем.
«Ведомости» собрали прогнозы западных СМИ – каких результатов можно ожидать от этой миссии и что она означает для США.
«Запуск в среду стал важной вехой в подготовке ракеты SLS американского космического агентства, которая велась более десяти лет, и передал ее главным подрядчикам, компании Boeing (BA.N) и Northrop Grumman (NOC.N). Долгожданное подтверждение того, что система запуска готова безопасно доставить людей в космос. NASA все чаще полагается на более новые и дешевые ракеты от SpaceX Илона Маска и других компаний для отправки астронавтов на низкую околоземную орбиту».
«Успех полета “Артемида II” на данный момент стал позитивным поводом для обсуждения в космическом агентстве, которое в прошлом году потеряло около 20% своего персонала в результате федеральных мер по сокращению штата, предпринятых администрацией Трампа».
«Ряд американских сторонников жесткой линии в отношении Китая, включая сенатора от Техаса Теда Круза, рассматривают программу «Артемида» как гонку за стратегический плацдарм в космосе, который иногда называют «вершиной возвышенности» для ведения войны»
The Guardian
«Этот запуск знаменует собой первый случай с момента миссии «Аполлон-17» в декабре 1972 г., когда люди покинут низкую околоземную орбиту».
«NASA заинтересовано в том, чтобы лунный пролет в рамках программы «Артемида II» увенчался успехом, став краеугольным камнем амбициозных планов, объявленных в прошлом месяце новым руководителем космического агентства Джаредом Айзекманом, по созданию лунной базы стоимостью $20 млрд (15 млрд фунтов стерлингов) к концу десятилетия».
«В 1960-х гг. NASA стремилось опередить Советский Союз в освоении Луны. На этот раз оно не хочет отставать от космических амбиций Китая, который планирует высадить своих астронавтов на Луну к концу 2030 г. Но цель состоит не в том, чтобы выиграть спринт. Цель – создать постоянное присутствие на лунной поверхности, построив форпост в течение следующего десятилетия».
«Эта миссия знаменует собой ряд исторических достижений: она отправит в лунную экспедицию первого человека небелой расы, первую женщину и первого неамериканца»