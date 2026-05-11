Прорывы и провалы Sony: как два японца покорили технологический рынок

Радиоприемнику TR-55 эксперты предрекали коммерческий провал. В то время радио были уже в 74% домохозяйств Японии – зачем тратить деньги на еще одно устройство, тем более что его звук уступал существующим моделям? Но в отличие от ламповых, транзисторный радиоприемник был размером с толстую книгу, его можно было носить с собой, а работал он от батареек, а не от сети. В итоге успех TR-55 оказался оглушительным.