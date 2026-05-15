ФАС раскрыла картель в IT-закупках с участием структуры «Софтлайн»Общая сумма контрактов с госзаказчиками превысила 236 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель при закупках вычислительной техники и лицензий на программное обеспечение для государственных заказчиков на сумму более 236 млн руб., сообщило ведомство.
ФАС признала ООО «Бизнес Стандарт», ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» нарушившими закон «О защите конкуренции». По версии службы, компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на электронных аукционах.
Как сообщили в ФАС, компании отказались от конкурентной борьбы и систематически использовали единую модель поведения при участии в торгах. Это выражалось в минимальном снижении от начальной максимальной цены контракта. Служба выявила признаки сговора, среди которых использование единой цифровой инфраструктуры, синхронизированное поведение на торгах, аффилированность учредителей и устойчивые финансово-хозяйственные отношения между компаниями.
Общая сумма начальных максимальных цен контрактов составила 236,3 млн руб. Нарушителям грозят оборотные штрафы. Материалы дела также переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
По данным СПАРК, у фигурантов дела есть сразу несколько пересечений – по владельцам, руководителям и адресам регистрации.
Единственным владельцем ООО «Бизнес Стандарт» с апреля 2024 г. является Иван Киреев. Он же с июля 2023 г. владеет 100% ООО «Сэйвит Эдьюкейшн». До него собственниками компании были Юрий Рыбьяков и Михаил Яненко.
Кроме того, у ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» совпадает директор – Роман Паршин. Обе компании также зарегистрированы по одному адресу в Воронеже – ул. Никитинская, 42. При этом, по данным СПАРК, головной компанией ООО АКБ «Барьер» является ПАО «Софтлайн». Кроме того, до перехода под контроль «Софтлайн» владельцем ООО АКБ «Барьер» был Юрий Рыбьяков, который ранее также владел ООО «Сэйвит Эдьюкейшн».
Представитель «Софтлайн» заявил «Ведомостям», что группа не имеет отношения к нарушениям, о которых идет речь в решении ФАС. Как пояснили в компании, предметом рассмотрения по делу были три конкурентные процедуры, проводившиеся в форме электронных аукционов. Один из них касался поставки защищенных персональных компьютеров и затрагивал ООО АКБ «Барьер». В этой закупке победителем было признано ООО «Бизнес Стандарт», а ООО АКБ «Барьер» получило второй номер.
В компании подчеркнули, что ЗАО «Софтлайн Интернейшнл» приобрело ООО АКБ «Барьер» 6 июля 2023 г. – более чем через полгода после проведения спорной закупки.
«ГК Софтлайн не имеет никакого отношения ни к предыдущим владельцам ООО АКБ «Барьер», ни к тендерным процедурам, в которых предыдущими владельцами принималось участие», – сообщили в компании.
Там также добавили, что после вхождения в группу ООО АКБ «Барьер» было интегрировано как производитель криптозащищенных автоматизированных рабочих мест, а участие в тендерах теперь централизованно обеспечивает сама группа. По словам представителя компании, это «исключает возможность совершения в будущем вышеуказанного нарушения».
Все три компании ранее активно работали на рынке госзакупок. У ООО «Бизнес Стандарт» в 2025 г. доля госконтрактов в выручке достигала 94,2%. Среди крупнейших заказчиков компании за последние пять лет – Социальный фонд России, ФСИН, Роскадастр, а также структуры правительства Московской области.
У ООО АКБ «Барьер» СПАРК показывает более 930 закупочных процедур и 443 госконтракта, доля госконтрактов в выручке – 31,5%. Среди крупнейших заказчиков – ФСИН, ФССП, Счетная палата, структуры МЧС и правительства Московской области.
ООО «Сэйвит Эдьюкейшн», согласно данным системы, участвовало в 48 закупочных процедурах и заключило 35 госконтрактов, доля госконтрактов в выручке – 30,6%. Среди крупнейших заказчиков компании – Социальный фонд России, ФСИН, а также подведомственные структуры правительства Московской области.
По данным СПАРК, выручка ООО «Бизнес Стандарт» в 2025 г. составила 136,6 млн руб., чистая прибыль – 52,6 млн руб. У ООО АКБ «Барьер» выручка за тот же период составила 192,7 млн руб., чистая прибыль – 16,3 млн руб. Выручка ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» в 2025 г. достигла 232,4 млн руб., а чистая прибыль – 88,7 млн руб.
Старший консультант антимонопольной практики Kept Егор Солодчук в разговоре с «Ведомостями» отметил, что минимальное снижение цен, единая цифровая инфраструктура и схожее поведение участников торгов – элементы картеля, но по отдельности они не свидетельствуют о его наличии. Верховный суд в постановлении пленума № 2 указывал, что схожесть поведения хозяйствующих субъектов сама по себе не является основанием для вывода об антиконкурентном соглашении – необходимо устанавливать причины такого поведения, напомнил юрист. Кроме того, нужно подтвердить нетипичность повышения или снижения цены для конкретной категории торгов, а также взаимосвязь между поведением участников и влиянием на цену, добавил Солодчук. Ответственность для компаний предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ и предполагает штраф в размере от одной десятой до половины стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой от выручки, напомнил эксперт.
При этом уголовные дела по статье об ограничении конкуренции возбуждаются относительно редко. По данным ФАС, на 245 решений о наличии антиконкурентного соглашения в 2024 г. пришлось 42 уголовных дела, из которых только 15 были возбуждены по ст. 178 УК РФ об ограничении конкуренции, сказал Солодчук.
Ведущий эксперт «Тендерплан» Алексей Горбунов отметил, что подобные случаи встречаются все чаще и характерны не только для закупок вычислительной техники или ПО, но и в целом для электронных аукционов. По словам Горбунова, чем меньше на рынке реальных игроков и уже круг поставщиков, тем выше вероятность договоренностей между участниками торгов. В сегменте техники и программного обеспечения такие риски могут быть выше, поскольку рынок часто сконцентрирован и требует специфических компетенций.
«Основная задача конкурентных процедур – снижение затрат государства. При отсутствии реальной конкуренции цена, по сути, не снижается и может оставаться завышенной. В этом смысле можно говорить о том, что государство в итоге переплачивает», – добавил эксперт.
Эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко отметила, что картели и согласованное поведение в IT-закупках для государства встречаются довольно часто, хотя формально их сложнее зафиксировать, чем в строительстве или медицине. С 2022 по 2026 г. ФАС выявила тысячи закупок на десятки миллиардов рублей с признаками картелей и согласованного поведения, рассказала Сергиенко. Больше всего подобных дел приходится на строительство, ЖКХ и поставки медицинских изделий, однако IT-сегмент также остается одной из таких сфер.
По словам Сергиенко, риски картелей в IT-закупках выше из-за высокой специфики рынка, ограниченного числа поставщиков и сложности технических требований. «Многие решения поставляются небольшим числом вендоров – например, лицензионное ПО, серверное оборудование или специализированные системы, что снижает конкуренцию и облегчает сговор», – пояснила она. Кроме того, в IT-закупках сложнее объективно оценить завышение начальной максимальной цены контракта, поскольку себестоимость ПО и инфраструктуры часто непрозрачна, добавила эксперт. По ее словам, картели и согласованное поведение приводят к перерасходу бюджетных средств и искажению цен.