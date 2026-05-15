ФАС раскрыла картель в IT-закупках с участием структуры «Софтлайн»

Старший консультант антимонопольной практики Kept Егор Солодчук в разговоре с «Ведомостями» отметил, что минимальное снижение цен, единая цифровая инфраструктура и схожее поведение участников торгов – элементы картеля, но по отдельности они не свидетельствуют о его наличии. Верховный суд в постановлении пленума № 2 указывал, что схожесть поведения хозяйствующих субъектов сама по себе не является основанием для вывода об антиконкурентном соглашении – необходимо устанавливать причины такого поведения, напомнил юрист. Кроме того, нужно подтвердить нетипичность повышения или снижения цены для конкретной категории торгов, а также взаимосвязь между поведением участников и влиянием на цену, добавил Солодчук. Ответственность для компаний предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ и предполагает штраф в размере от одной десятой до половины стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой от выручки, напомнил эксперт.