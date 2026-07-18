Как маленькая птичка превратилась в большую X

Вскоре стало ясно: короткие посты подходят не только для рассказов о том, что съедено на завтрак. Так, во время терактов в индийском Мумбаи в 2008 г. очевидцы публиковали сообщения быстрее журналистов. В том же году Twitter стал площадкой для оживленной дискуссии сторонников разных кандидатов в ходе президентских выборов в США. В 2009 г. для протестующих в Иране Twitter превратился в главный канал связи – как между собой, так и с внешним миром. Даже американский Госдепартамент обращался к руководству Twitter с просьбой отложить плановое техническое обслуживание, чтобы не прерывать поток информации. Постепенно сервис стал площадкой, через которую политики, актеры, музыканты и инфлюенсеры могли напрямую общаться с аудиторией.