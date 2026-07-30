Дата-центры просят защитить от сноса

АНО Координационного совета (КС) ЦОД в своем отзыве пишет, что требования от 500 кВт для защиты ЦОДов от сноса установить необходимо: это обеспечит баланс интересов и распространит гарантию защиты на наиболее значимые и сложные для замены объекты. Но если земельный участок, на котором расположен ЦОД, все-таки необходимо освободить, инициаторы КРТ должны заранее обеспечить альтернативную площадку для переноса ЦОДа либо профинансировать ее создание, отмечает АНО. Такая площадка должна иметь сопоставимые параметры земельного участка, энергоснабжения, видов разрешенного использования (ВРИ), связи и транспортной доступности. Кроме того, организация предлагает установить специальный состав возмещения при изъятии объектов и в том числе учитывать расходы на строительство нового ЦОДа, перенос IТ-нагрузки, временное резервирование мощностей, перенос линий связи и электросетей, а также возможные потери от досрочного прекращения договоров с клиентами.