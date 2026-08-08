Китайские машины заработают на спирту: новости, которые вы могли пропустить

Китайские машины заработают на спирту: новости, которые вы могли пропуститьМелания Трамп хочет стать кинозвездой мыльных опер, а у печенья вкус жареной курицы
На этой неделе стало известно, что китайские машины можно будет заправить спиртом, Мелания Трамп захотела сериал про себя, вышло печенье со вкусом жареной курицы, СМИ публикуют рекламу для ИИ, большая грудь ускоряет велосипедисток, скандальный электрокар Ferrari стал хитом продаж, Google Earth раскаялся, что позволил людям изменять мир.
Решение проблемы с бензином
Китайцы выпустят машину, которую можно заправлять спиртом. Geely анонсировал гибридный седан Galaxy Starshine 6 EF, в который можно залить и бензин, и метанол, по отдельности или смешивая в любой пропорции. Датчик, основываясь на изменениях в прохождении электрического тока через бак, сам подстраивает впрыск и зажигание. Geely описывает процесс так: «Как ни заправь, все равно поедет». Бензиново-спиртовой мотор крутит генератор, а тот, в свою очередь, питает батареи для электродвигателей, приводящие машину в движение.
В линейке Geely уже есть работающие на метаноле седан Emgrand M100 и грузовик Farizon. Но в отличие от нынешней модели, им требуется чистый спирт, который нельзя разбавлять бензином. Председатель Geely Ли Шуфу расхваливает метанол как возобновляемый источник энергии, а гибриды – как экономный транспорт: они весят вдвое меньше полностью электрических машин с литий-ионными батареями. Ли уверен, что в будущем коммерческий транспорт будет метаноловыми гибридами: ведь для этой техники важны вес, стоимость обслуживания и экологичность. Важно и то, что метанол, в отличие от этанола, нельзя пить: он ядовит для человека.
Мелания Трамп – кинозвезда
Мелания Трамп захотела целый сериал про себя. Ее не смутило то, что документальный фильм о ней же провалился в прокате. В январе 2026 г. Amazon выпустил фильм «Мелания» о первых 20 днях первой леди во время второго срока мужа. При бюджете в $75 млн документалка собрала всего $17 млн. Зато сама Мелания заработала $28 млн как продюсер и главная героиня. Теперь жена президента и Amazon обещают документальный сериал на ту же тему. Только речь уже о неделях жизни первой леди с «совершенно новым взглядом на мир Мелании».
Реклама в мертвом интернете
Журнал Time воплотил концепцию «мертвого интернета»: начал продавать рекламу, которую видят только ИИ, а людям ее не показывают. Это текст без верстки и картинок с выжимкой информации. Расчет на то, что такой формат понятнее ИИ. Чат-боты прочтут его первым делом, а потом перескажут своим пользователям нужную информацию. Первыми рекламодателями стали Ally Bank и Project Management Institute, а сам проект создается с помощью технологии от стартапа Mobian. В принципе, идея не нова. Еще на заре интернета был придуман «клоакинг», когда люди видели одну информацию на странице, а поисковики вроде Google – совсем другую, оптимизированную, чтобы вытащить сайт на первые места в результате поиска. Она была насыщена ключевыми словами и неудобна для восприятия настоящими людьми.
Привлекательный обтекатель
Большая грудь ускоряет велосипедисток, неожиданно выяснилось во время идущего сейчас женского этапа «Тур де Франс». Скандал начался после того, как некоторые участницы вставили в бюстгальтер прокладки, увеличивающие размер, а заодно снижающие сопротивление воздуха. По некоторым расчетам, такая хитрость дает выигрыш в 0,78 секунды на километр. Видимо, теперь организаторам соревнований придется следить еще и за тем, чтобы одежда спортсменок повторяла их естественные формы.
Электричка Ferrari рванула в карьер
Критики страшно ругали Luce, первый электрокар Ferrari. Мол, выглядит как мыльница, в ней ничего нет от классических суперкаров, а китайский конкурент BYD Yangwang вдвое дешевле и притом быстрее. Экс-президент Ferrari Лука ди Монтедземоло даже заявил, что новая модель недостойна шильдика с лошадью. У рынка оказалось другое мнение. Весь план продаж на 2026 г., около 500 машин, выполнен за два месяца. Чем-то творение бывших дизайнеров Apple Джони Айва и Марка Ньюсона зацепило целевую аудиторию. А внешний вид машины, как недавно объяснял топ-менеджер Ferrari, продиктован аэродинамическими требованиями, и к нему просто надо привыкнуть.
Печенье со вкусом курицы
Бренды придумывают все новые вкусы, лишь бы привлечь внимание покупателей. Китайское подразделение Oreo объявило о коллаборации с закусочными KFC и выпустило два вида печенья. Одно со вкусом фирменной жареной курицы, другое – попкорна. Это чудо пока продается только в Китае, но новость о нем облетела весь мир. Впрочем, кулинарам всегда было интересно смешивать несмешиваемое. Еще Иван Тургенев в «Записках охотника» подшучивал над французской кухней, тайна которой, по мнению повара, «состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отдавало рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом».
Google решил не менять мир
В Google Earth появилась функция, которая позволяла с помощью ИИ изменять реальные здания и объекты на карте. Через сутки эту опцию убрали. Почему-то руководству Google не пришло в голову, что пользователи займутся мрачными розыгрышами. На картах немедленно упала Эйфелева башня, завалив обломками Марсово поле, в Иране появилась атомная электростанция, а в Нью-Йорке – башни-близнецы в тот самый момент, когда в одну из них врезается самолет, на Красной площади нарисовали кладбище, а в Египте пирамида Хеопса под собственной тяжестью провалилась под землю, образовав гигантскую дыру.
Теневой бизнес
Измученный жарой студент из Южной Кореи написал приложение, которое прокладывает маршрут по тени. Geuneullo: Summer Routes for Walkers учитывает положение солнца, наличие деревьев, расположение зданий и советует, как минимально показываться на солнцепеке. Вдобавок приложение подсказывает, с какой стороны автобуса лучше сесть, чтобы ехать в прохладе. В южнокорейском App Store приложение мгновенно вышло в лидеры по скачиваниям, ждем похожих приложений для других стран.
Пес, и никакого чиха
Собаки, которые не вызывают аллергию, впервые выведены в США. Многие породы, например, пудели, считаются гипоаллергенными, но на самом деле белок Can f, вызывающий реакцию, выделяется со слюной, секретом кожи и перхотью. Как утверждает биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences, она с помощью генного редактирования сумела отключить ген, отвечающий за выработку Can f 1. В результате в сентябре 2024 г. на свет появились два гипоаллергенных бигля Бейли и Альфи. Как только FDA одобрит такую технологию, даже люди с непереносимостью собак смогут заказать себе щенка.