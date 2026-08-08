Китайские машины заработают на спирту: новости, которые вы могли пропустить

Журнал Time воплотил концепцию «мертвого интернета»: начал продавать рекламу, которую видят только ИИ, а людям ее не показывают. Это текст без верстки и картинок с выжимкой информации. Расчет на то, что такой формат понятнее ИИ. Чат-боты прочтут его первым делом, а потом перескажут своим пользователям нужную информацию. Первыми рекламодателями стали Ally Bank и Project Management Institute, а сам проект создается с помощью технологии от стартапа Mobian. В принципе, идея не нова. Еще на заре интернета был придуман «клоакинг», когда люди видели одну информацию на странице, а поисковики вроде Google – совсем другую, оптимизированную, чтобы вытащить сайт на первые места в результате поиска. Она была насыщена ключевыми словами и неудобна для восприятия настоящими людьми.