Лоукостеры возьмут деньги за ручную кладь: новости, которые вы могли пропустить

Лоукостеры возьмут деньги за ручную кладь: новости, которые вы могли пропуститьБанки Италии работают благодаря сыру, актриса заработала на OnlyFans больше, чем в «Гарри Поттере»
На этой неделе стало известно, что лоукостеры потребуют доплаты за право убрать чемодан на полку, «Евровидение» вводит новое правило о войне, американский политик вылечился от зависимости от смартфона, актриса из «Гарри Поттера» заработала на OnlyFans больше, чем за всю кинокарьеру, банки Италии работают благодаря сыру, радио по ошибке «убило» Карла III (хорошо, что не Илона Маска), испанские бассейны столкнулись с неожиданной угрозой бизнесу.
А ну-ка убери свой чемоданчик
Лоукостеры становятся все жестче. Австралийская авиакомпания Jetstar с февраля 2027 г. потребует дополнительную плату за ручную кладь на верхней полке, от 25 австралийских долларов ($18) за короткий перелет. На дальние рейсы ценник будет выше в три-четыре раза. Единственный способ сэкономить – взять только сумку, которая поместится под сиденье. В виде пряника Jetstar отменит ограничение по весу: ручная кладь сейчас не может весить больше 7 кг, а с февраля в ней можно будет перевозить хоть гантели. Лоукостер убеждает, что все делается ради блага пассажиров, якобы многие жалуются, что места на полках быстро заканчиваются и им некуда положить чемодан. С интересом ждем, как о пассажирах «позаботятся» конкуренты Jetstar.
Лайфхак для арабо-израильских конкурсов
«Евровидение» вводит новое правило из-за того, что в этом году конкурс чуть было не выиграл израильский певец Ноам Бетан. Теперь, если страна-победительница участвует в военном конфликте, находится в «напряженной геополитической обстановке» или же сложилась «любая другая ситуация, существенно влияющая на безопасность или стабильность государства или региона», ей автоматически запрещается принимать у себя следующее «Евровидение». В этом году пять стран бойкотировали конкурс из-за участия в нем Израиля.
Как вылечить зависимость от смартфона
Рецепт излечения от смартфона и думскроллинга неожиданно открыл провинциальный американский политик Поль Джордж Ситтенфельд. Он буквально не расставался со смартфоном, не отрываясь от новостей, соцсетей, переписок и видео. Однако был пойман на взятках, которые как член городского совета брал с муниципальных подрядчиков, и провел за решеткой 4,5 месяца. Поначалу он очень страдал без гаджета. Но вскоре обнаружил, что без телефона его мозгу стало гораздо лучше. Исчезли рассеянность и тревожность, вернулась способность читать большие тексты, долго концентрироваться, любоваться окружающим миром и вести длинные беседы с сокамерником. Он даже начал писать стихи.
После освобождения эффект сохранился. Первое время Ситтенфельд почти не трогал смартфон. Однако зависимость стала возвращаться пугающими темпами. Ситтенфельд написал об этом эссе в The Wall Street Journal и прославился на всю страну. Что ж, ему будет достаточно просто повторить свой рецепт цифровой детоксикации.
Радио по ошибке убило Карла III
Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке объявила о смерти короля Карла III. СМИ обычно заранее записывают сообщения для важных лиц. Сотрудник радиостанции нашел папку с такими файлами на студийном компьютере и ради любопытства нажал на один из них, не понимая, что сообщение немедленно уйдет в прямой эфир. Осознав, что натворил, работник в панике сбежал.
«СМИ подтвердили, что его величество король Карл III скончался. В знак траура Radio Caroline приостанавливает свои обычные программы», – гласило активированное им сообщение. 16 минут в эфире царила тишина, пока радиоведущий и другие сотрудники разбирались, умер ли король на самом деле. Инцидент произошел 19 мая, итоги его расследования стали известны только сейчас. Хорошо, что сотрудник не нажал на некролог Илона Маска: это могло бы обрушить фондовый рынок.
Гарри, это настоящее волшебство
Актриса из «Гарри Поттера» заработала на OnlyFans за год больше, чем за 19 лет в кино. При этом без всякого откровенного контента. 39-летняя Джесси Кейв, сыгравшая Лаванду Браун, расчесывает волосы, по просьбе подписчиков делает прически и появляется в разных образах. Мама четырех детей завела аккаунт на OnlyFans в 2025 г. после того, как впала в отчаяние после очередного отказа в роли. Кейв с удивлением обнаружила, что за сутки онлайн может получить до $20 000. У легких денег оказался побочный эффект: из-за аккаунта на OnlyFans ее объявили персоной нон-грата на фанатской конвенции «Гарри Поттера».
Банк – мечта мышей
Устойчивость банковской системы Италии обеспечена… сыром, выяснил Fortune. Хороший пармезан требует выдержки от 12 до 36 месяцев. Но фермерам нужны оборотные средства, так что, пока сыры вызревают, банки забирают их в обеспечение кредитов. В Италии ежегодно производится около 4 млн головок Parmigiano Reggiano и 500 000 из них попадают в залог.
Аномальная летняя жара в Европе рискует положить конец этой системе. Сыру требуется особый микроклимат. Чтобы его обеспечить, банкам пришлось на 30% увеличить траты на кондиционирование сырных хранилищ в жаркие дни, а кое-где раскошелиться на новые системы климатизации. Иначе залог рисковал протухнуть. Дальнейшее изменение климата угрожает всей системе сырных залогов.
Мина в бассейне
В Испании аквапарки и общественные бассейны столкнулись с неприятной угрозой бизнесу. В стране набирает силу так называемый «коричневый челлендж»: его участники испражняются в воде. Цель в том, чтобы сюрприз обнаружили и посетителей эвакуировали, после чего заведение закрывается для дезинфекции минимум на сутки. Подобные шутники находятся и в других странах. В Великобритании полиция поймала 19-летнего юношу, который минимум 18 раз за год портил воду в одном и том же бассейне в городе Ньюкасл-Эмлин (Уэльс), а в американском Ашборо (Северная Каролина) предлагают награду в $500 за информацию о похожем «пранкере».
На ИИ нашло затмение
ИИ испортил фотографию солнечного затмения, произошедшего 12 августа. Пользователь Reddit пожаловался, что он успел снять явление на свой Xiаomi 17 Ultra. Но ИИ решил, что это лунное затмение, и дорисовал на Солнце лунные кратеры. Впрочем, это сообщение может оказаться розыгрышем, как и многие другие фотографии, наводнившие интернет после 12 августа. Одним из самых обсуждаемых стал «снимок» затмения над Стоунхеджем с потрясающим гало. Вот только ИИ ошибся: нарисовал, что Луна полностью закрыла светило, тогда как в Великобритании она заслонила не более 95% солнечного диска.
ИИ против кунжута
Фермер поверил ИИ и собственными руками уничтожил 10 га кунжута. 67-летний китайский фермер из Чучжоу поначалу сомневался в разумности чат-ботов. Но целый год искусственный разум давал ему исключительно толковые советы, и фермер потерял бдительность. Когда сорняки и вредители принялись уничтожать всходы кунжута, китаец в очередной раз обратился за помощью к ИИ и получил инструкцию, какие препараты нужно смешать для опыления поля. Вместо того чтобы проверить рецепт на маленьком участке, фермер сразу обработал все посевы. Но оказалось, что один из ингредиентов уничтожает широколиственные сорняки, а кунжут как раз является широколиственным растением. Через 24 часа на поле не осталось ничего живого.