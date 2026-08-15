Лоукостеры возьмут деньги за ручную кладь: новости, которые вы могли пропустить

Лоукостеры становятся все жестче. Австралийская авиакомпания Jetstar с февраля 2027 г. потребует дополнительную плату за ручную кладь на верхней полке, от 25 австралийских долларов ($18) за короткий перелет. На дальние рейсы ценник будет выше в три-четыре раза. Единственный способ сэкономить – взять только сумку, которая поместится под сиденье. В виде пряника Jetstar отменит ограничение по весу: ручная кладь сейчас не может весить больше 7 кг, а с февраля в ней можно будет перевозить хоть гантели. Лоукостер убеждает, что все делается ради блага пассажиров, якобы многие жалуются, что места на полках быстро заканчиваются и им некуда положить чемодан. С интересом ждем, как о пассажирах «позаботятся» конкуренты Jetstar.