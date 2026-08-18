Пользователей ИИ предложили обязать маркировать созданные нейросетями материалы

Компенсация за обучение ИИ

Разработчиков моделей ИИ хотят обязать произвести однократную выплату компенсаций правообладателям за использование объектов авторских и смежных прав для обучения нейросетей, следует из проекта поправок к закону об ИИ. Одно из ключевых изменений, сформулированных в документе, касается правил обучения моделей. Авторы поправок предлагают убрать это исключение из принятого в конце июля закона об ИИ, а также урегулировать использование авторских произведений непосредственно в ГК. Само обучение ИИ-модели будет признано способом использования объектов авторских и смежных прав. При этом правообладатель сможет публично запретить применение принадлежащих ему материалов для обучения. Такое уведомление можно будет разместить на самом произведении или связанном с ним ресурсе, а также на специальном сайте уполномоченного ведомства. Если правообладатель не установил запрет, произведение можно будет использовать для обучения модели. Но при отсутствии отдельного договора или публичного разрешения на бесплатное использование разработчик должен будет выплатить правообладателю вознаграждение. Его размер, порядок сбора и периодичность распределения средств определит правительство.