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Пользователей ИИ предложили обязать маркировать созданные нейросетями материалы

Формат предупреждения установит государство, но ответственность за его отсутствие пока не определена
Илья Склюев
Мария Истомина
Разработчиков моделей ИИ хотят обязать произвести однократную выплату компенсаций правообладателям за использование объектов авторских и смежных прав для обучения нейросетей
Разработчиков моделей ИИ хотят обязать произвести однократную выплату компенсаций правообладателям за использование объектов авторских и смежных прав для обучения нейросетей / Кирилл Зыков / РИА Новости

Маркировка изображений, аудио и видео, созданных с помощью больших моделей ИИ, может стать обязательной вместо добровольной. Это следует из проекта поправок к принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу (ГК), с которыми ознакомились «Ведомости».

Проект подготовила рабочая группа Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под руководством председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом обсуждения. Предлагаемые поправки, как уточнили они, 19 августа планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь, замминистра цифрового развития Иван Лебедев.

Поправки меняют подход, закрепленный в рамочном законе об ИИ, в котором не прописано обязательство маркировать сгенерированный контент. Формат, содержание и порядок размещения предупреждения определит уполномоченный государственный орган, указано в поправках. При этом конкретное ведомство не называется. Но формулировка «создан с применением» может охватывать и отредактированные нейросетью материалы, хотя минимальная доля ИИ-контента в проекте не установлена. Кто должен маркировать материал, если создал его один человек, а распространяет другой, тоже не определено. Проект не вводит специальной ответственности и не объясняет, кто будет проверять наличие отметки и должна ли она сохраняться при переносе файла между платформами.

Техногигантам могут выставить счет за уже произведенное обучение ИИ на контенте

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В действующей редакции человеку или компании, которые применили большую фундаментальную модель при создании аудио- или визуального материала, должна быть предоставлена возможность разместить предупреждение об использовании ИИ.

Крупные сайты, социальные сети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей должны предоставить техническую возможность поставить такую отметку, указано в законе. Статья рамочного закона, касающаяся маркировки, должна вступить в силу 1 марта 2027 г. На каком этапе и в каком виде предложенные поправки могут быть внесены в Госдуму, пока не определено. Формат и порядок размещения маркировки сейчас предполагается определять соглашением между пользователем и владельцем ИИ-сервиса.

Предложения требуют существенной доработки, считает источник «Ведомостей», участвующий в обсуждении поправок. По его мнению, обязательная маркировка не поможет бороться с дипфейками: их создатели продолжат использовать зарубежные сервисы и распространять материалы без отметок. Аналогичным образом пользователи смогут загружать немаркированные генерации на стриминговые платформы, опасается он. В результате норма усложнит работу с российскими ИИ-сервисами, но не решит заявленную проблему, считает собеседник. По его словам, именно поэтому обязательная маркировка не вошла в принятую редакцию рамочного закона.

Компенсация за обучение ИИ

Разработчиков моделей ИИ хотят обязать произвести однократную выплату компенсаций правообладателям за использование объектов авторских и смежных прав для обучения нейросетей, следует из проекта поправок к закону об ИИ. Одно из ключевых изменений, сформулированных в документе, касается правил обучения моделей. Авторы поправок предлагают убрать это исключение из принятого в конце июля закона об ИИ, а также урегулировать использование авторских произведений непосредственно в ГК. Само обучение ИИ-модели будет признано способом использования объектов авторских и смежных прав. При этом правообладатель сможет публично запретить применение принадлежащих ему материалов для обучения. Такое уведомление можно будет разместить на самом произведении или связанном с ним ресурсе, а также на специальном сайте уполномоченного ведомства. Если правообладатель не установил запрет, произведение можно будет использовать для обучения модели. Но при отсутствии отдельного договора или публичного разрешения на бесплатное использование разработчик должен будет выплатить правообладателю вознаграждение. Его размер, порядок сбора и периодичность распределения средств определит правительство.

При обсуждении законопроекта об ИИ уже рассматривались разные варианты введения маркировки сгенерированного контента, напомнил директор Института исследований интернета Карен Казарян. Вместе с тем эти нормы преждевременны, считает он. Во всем мире сейчас рассматривается, насколько технологически возможно маркировать контент так, чтобы машиночитаемая метка сохранялась при дальнейших манипуляциях с контентом.

Предлагаемая редакция поправки закона о поддержке ИИ вносит полную неопределенность, поскольку все существенные решения по маркировке выносятся в подзаконный акт, рассуждает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, Amediateka, Start и т. д.) Алексей Бырдин. Если уполномоченный орган, т. е. Минцифры, по какой-то причине сочтет необходимым ввести широкое внедрение маркировки контента, созданного генеративным ИИ, это сможет затронуть неограниченный перечень информационных ресурсов, предупреждает он. По мнению эксперта, в части маркировки действующая редакция для старта регулирования оптимальна: только соцсети обязаны предоставить пользователю техническую возможность отмаркировать загруженный контент.

Власти и бизнес дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателей

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Собеседник «Ведомостей» в крупной технологической компании считает нецелесообразным новое обсуждение обязательной маркировки контента. «На практике это приведет к абсурдным ситуациям: например, фотографии, обработанные фильтрами в редакторах, формально тоже считаются результатом работы ИИ. Постоянное «тыканье» маркировкой в таких массовых сценариях лишь ухудшит восприятие ИИ пользователями», – говорит он.

Представитель VK отказался от комментариев. «Ведомости» направили запросы в «Яндекс», «Сбер», приемную Крашенинникова и Минцифры.

Можно взять на вооружение подход к маркировке ИИ-контента, который действует в Китае, предлагает бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» ГК «Корус консалтинг» Алексей Борщов. Сервисы добавляют видимые и скрытые метки, платформы проверяют их, а пользователи сообщают об искусственном происхождении контента. Европейский AI Act также требует от провайдера обеспечить машиночитаемую маркировку, а от лица, распространяющего дипфейк, – раскрыть его происхождение, отмечает директор департамента бизнес-решений и цифровой трансформации «Софтлайн решений» Егор Ворогушин. По его мнению, российское регулирование тоже может двигаться к смешанной модели.

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