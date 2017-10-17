Технологии
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Эндрю Хилл
ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: «Обыкновенный смертный гендиректор»

«Обыкновенный смертный гендиректор»

Сатья Наделла показал, что можно успешно управлять Microsoft без агрессии на рынке, но не сдаваясь конкурентам. Этим его метод отличается от политики его предшественника Стива Балмера и отца-основателя Билла Гейтса

С одним из самых влиятельных боссов сферы высоких технологий я обедаю в ресторане, что расположен над самым знаменитым крикетным полем в мире. День выдался дождливым, трибуны лондонского Lord’s Cricket Ground пусты. Но для Сатьи Наделлы это сакральное место: «Это что-то особенное!»

Паренек из индийского города Хайдарабада мечтал походить на стильного капитана местной крикетной команды М. Л. Джайсимху, постер с его портретом он хотел повесить на стене в спальне рядом с портретом Карла Маркса (на этом настаивал отец) и изображением Лакшми, богини богатства (пожелание матери). В конечном итоге оправдались материнские чаяния: в 2015–2016 гг. гендиректор Microsoft получил $17,7 млн – зарплата, бонусы и опционы.

В наши дни Наделла, когда-то считавший себя изощренным боулером (игроком, подающим мяч. – «Ведомости»), сомневается, получится ли у него дузра – бросок, при котором мяч после удара отлетает в неожиданном направлении. Он не сыграл ни одного матча по меньшей мере с 1986 г., когда он еще изучал инженерное дело. С тех пор как в 1992 г. он начал работать в Microsoft, «никогда не было времени», говорит Наделла. Но до сих Наделла считает, что игра научила его трем главным принципам. В своей новой книге Hit Refresh (отчасти мемуары, отчасти технологический манифест, см. врез) он пишет, что нужно «рьяно состязаться» даже в неблагоприятных условиях, ставить на первое место команду, придавать «первоочередную важность лидерству», а конкретнее – эмпатическому, резонансному лидерству. Поклонники крикета и технологий узнают, что для всех стоящих перед Наделлой вызовов найдутся яркие крикетные метафоры. Приходят на ум «липкая калитка» (когда неудобно играть на поле после дождя, в переносном значении – затруднительное положение. – «Ведомости») и «жесткая цель».

В поисках души Microsoft

Книга Сатьи Наделлы Hit Refresh («Нажми «обновить») появилась в продаже 26 сентября 2017 г. Подзаголовок – «Квест с целью вновь отыскать душу Microsoft и представить себе лучшее будущее для каждого». На обложке сообщается, что предисловие написал лично Билл Гейтс. Это автобиография, рассуждения о будущем технологий и рассказ о том, что происходит в Microsoft прямо сейчас. «Лидеры пишут книги, когда оглядываются назад на времена своего руководства, а не когда они находятся в дыму войны, – объяснял Наделла в колонке в сети LinkedIn. – Что если бы мы могли пройти этот путь вместе, поучаствовать в размышлениях действующего гендиректора в разгар масштабной трансформации [компании]». Самой большой ошибкой Балмера он называет покупку Nokia за $5,44 млрд (сделка закрылась в 2014 г.). А самые большие надежды возлагает на квантовый компьютер. Ни одного такого компьютера еще не создано, а у Microsoft уже готов прообраз языка программирования для него. В квантовых исследованиях между корпорациями идет, как пишет Наделла, «гонка вооружений», такая же важная, как в сфере искусственного интеллекта или виртуальной реальности – только «в основном, она проходит незаметно [для широкой публики]».

Всего-то третий гендиректор в истории Microsoft, следующий по стопам таких гигантов, как Билл Гейтс и Стив Балмер, усердный инженер-электрик Наделла ввязался в борьбу за благосклонность фортуны, за то, чтобы она вновь повернулась лицом к некогда всепобеждающей Microsoft. А книгу написал, объясняет он мне, чтобы решить проблему трансформации компании во времена, когда «вопросы и ответы тонут в дыму войны».

Мы сидим в обеденном зале для попечителей крикетного клуба Marylebone (MCC) на самом верху знаменитого павильона (на стадионе, построенном в 1814 г. – «Ведомости»), где находится штаб-квартира этого почтенного заведения. Наделла пришел прямо с презентации, переоделся в темно-синий блейзер с тонкой пурпурной полоской (форма, от которой пришел бы в восхищение кумир его детства Джайсимха) и повязал галстук. Это обязательно для всех, кто обедает в зале в «доме крикета» (уважительное название Lord’s. – «Ведомости»). Правда, мало кто мог бы сделать нам замечание. Мы в зале одни, если не считать статуэтки легендарного викторианского игрока Уильяма Гилберта Грейса и десятков портретов бывших президентов клуба.

Lord’s нарушил правила, разрешив нам, как в ресторане, отобедать в банкетном зале, который не может быть зарезервирован отдельными людьми или небольшими группами. Вышколенный сотрудник Lord’s в пиджаке и галстуке подает мне чилийское шардоне в бокале с логотипом MCC. Наделла, которому предстоит еще одна встреча, берет воду без газа.

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