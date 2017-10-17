«Обыкновенный смертный гендиректор»

Сатья Наделла показал, что можно успешно управлять Microsoft без агрессии на рынке, но не сдаваясь конкурентам. Этим его метод отличается от политики его предшественника Стива Балмера и отца-основателя Билла Гейтса

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Гендиректор Microsoft Сатья Наделла Shannon Stapleton / REUTERS

С одним из самых влиятельных боссов сферы высоких технологий я обедаю в ресторане, что расположен над самым знаменитым крикетным полем в мире. День выдался дождливым, трибуны лондонского Lord’s Cricket Ground пусты. Но для Сатьи Наделлы это сакральное место: «Это что-то особенное!»

Паренек из индийского города Хайдарабада мечтал походить на стильного капитана местной крикетной команды М. Л. Джайсимху, постер с его портретом он хотел повесить на стене в спальне рядом с портретом Карла Маркса (на этом настаивал отец) и изображением Лакшми, богини богатства (пожелание матери). В конечном итоге оправдались материнские чаяния: в 2015–2016 гг. гендиректор Microsoft получил $17,7 млн – зарплата, бонусы и опционы.

В наши дни Наделла, когда-то считавший себя изощренным боулером (игроком, подающим мяч. – «Ведомости»), сомневается, получится ли у него дузра – бросок, при котором мяч после удара отлетает в неожиданном направлении. Он не сыграл ни одного матча по меньшей мере с 1986 г., когда он еще изучал инженерное дело. С тех пор как в 1992 г. он начал работать в Microsoft, «никогда не было времени», говорит Наделла. Но до сих Наделла считает, что игра научила его трем главным принципам. В своей новой книге Hit Refresh (отчасти мемуары, отчасти технологический манифест, см. врез) он пишет, что нужно «рьяно состязаться» даже в неблагоприятных условиях, ставить на первое место команду, придавать «первоочередную важность лидерству», а конкретнее – эмпатическому, резонансному лидерству. Поклонники крикета и технологий узнают, что для всех стоящих перед Наделлой вызовов найдутся яркие крикетные метафоры. Приходят на ум «липкая калитка» (когда неудобно играть на поле после дождя, в переносном значении – затруднительное положение. – «Ведомости») и «жесткая цель».

В поисках души Microsoft Книга Сатьи Наделлы Hit Refresh («Нажми «обновить») появилась в продаже 26 сентября 2017 г. Подзаголовок – «Квест с целью вновь отыскать душу Microsoft и представить себе лучшее будущее для каждого». На обложке сообщается, что предисловие написал лично Билл Гейтс. Это автобиография, рассуждения о будущем технологий и рассказ о том, что происходит в Microsoft прямо сейчас. «Лидеры пишут книги, когда оглядываются назад на времена своего руководства, а не когда они находятся в дыму войны, – объяснял Наделла в колонке в сети LinkedIn. – Что если бы мы могли пройти этот путь вместе, поучаствовать в размышлениях действующего гендиректора в разгар масштабной трансформации [компании]». Самой большой ошибкой Балмера он называет покупку Nokia за $5,44 млрд (сделка закрылась в 2014 г.). А самые большие надежды возлагает на квантовый компьютер. Ни одного такого компьютера еще не создано, а у Microsoft уже готов прообраз языка программирования для него. В квантовых исследованиях между корпорациями идет, как пишет Наделла, «гонка вооружений», такая же важная, как в сфере искусственного интеллекта или виртуальной реальности – только «в основном, она проходит незаметно [для широкой публики]».

Всего-то третий гендиректор в истории Microsoft, следующий по стопам таких гигантов, как Билл Гейтс и Стив Балмер, усердный инженер-электрик Наделла ввязался в борьбу за благосклонность фортуны, за то, чтобы она вновь повернулась лицом к некогда всепобеждающей Microsoft. А книгу написал, объясняет он мне, чтобы решить проблему трансформации компании во времена, когда «вопросы и ответы тонут в дыму войны».

Мы сидим в обеденном зале для попечителей крикетного клуба Marylebone (MCC) на самом верху знаменитого павильона (на стадионе, построенном в 1814 г. – «Ведомости»), где находится штаб-квартира этого почтенного заведения. Наделла пришел прямо с презентации, переоделся в темно-синий блейзер с тонкой пурпурной полоской (форма, от которой пришел бы в восхищение кумир его детства Джайсимха) и повязал галстук. Это обязательно для всех, кто обедает в зале в «доме крикета» (уважительное название Lord’s. – «Ведомости»). Правда, мало кто мог бы сделать нам замечание. Мы в зале одни, если не считать статуэтки легендарного викторианского игрока Уильяма Гилберта Грейса и десятков портретов бывших президентов клуба.

Lord’s нарушил правила, разрешив нам, как в ресторане, отобедать в банкетном зале, который не может быть зарезервирован отдельными людьми или небольшими группами. Вышколенный сотрудник Lord’s в пиджаке и галстуке подает мне чилийское шардоне в бокале с логотипом MCC. Наделла, которому предстоит еще одна встреча, берет воду без газа.