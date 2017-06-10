Крупнейшие технологические компании США за сутки подешевели почти на $100 млрд

Рыночная стоимость пяти крупнейших технологических компаний США — Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook и Amazon — за 9 июня сократилась на $97,5 млрд, сообщает CNBC. Акции Apple подешевели почти на 4%, котировки остальных четырех компаний упали более чем на 3%. В результате Nasdaq завершил торги снижением на 1,8% до 6207 пунктов.

Одной из причин снижения стал отчет Goldman Sachs, посвященный технологическому сектору, пишет Reuters. Аналитики банка считают, что игроки рынка могут недооценивать риски, связанные с вложениями в акции FAAMG.