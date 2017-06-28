Дуров согласился предоставить данные Telegram для реестра Роскомнадзора

Основатель Telegram Павел Дуров разрешил внести мессенджер в реестр организаторов распространения информации. Он опубликовал данные, необходимые для внесения в реестр Роскомнадзора, на своей странице в «В контакте».

«Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Электронный адрес abuse@telegram.org, куда наша команда принимает жалобы на контент, связанный с пропагандой терроризма, также публичен и известен Роскомнадзору», – написал он.

Дуров заявил, что не возражает против «использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре». При этом он подчеркнул, что команда мессенджера не будет «выполнять антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Основатель Telegram подчеркнул, что исходит из слов руководителя ведомства Александра Жарова, который заявил, что Роскомнадзору не нужен доступ к переписке пользователей мессенджера.

«Не могу прогнозировать, как данное заявление повлияет на позицию регулятора, но уверен в одном: если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», – добавил он.