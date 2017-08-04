Остановивший вирус WannaCry хакер арестован в США

Британский компьютерщик, 23-летний Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя WannaCry, был арестован в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы - Kronos, сообщает Reuters со ссылкой на представителя минюста. Он был задержан ФБР в Лас-Вегасе, куда десятки тысяч хакеров приехали на конференции Black Hat и Def Con.

С помощью вируса Kronos в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт. Деятельность Хатчинса, отмечают правоохранители, была зафиксирована в период с июля 2014 по июль 2015 г. В его деле шесть эпизодов и есть соответчик. По словам судьи, еще до предъявления обвинения Хатчинс сотрудничал со следствием.

В мае Хатчинс внес вклад в нейтрализацию вируса WannaCry, атаковавшего компьютеры в 150 странах мира. Вирус требовал деньги за возврат данных, однако даже тем, кто смог заплатить, информацию не вернули. Вирус такой возможности не предусматривал. Именно Хатчинсу приписывают обнаружение ошибки в коде вируса.