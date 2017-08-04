СМИ: Google хотел купить Snap за $30 млрд

Google в 2016 г. вел переговоры о покупке Snap Inc., владельца приложения Snapchat, за $30 млрд, пишет Business Insider со ссылкой на три источника. По данным издания, основатель и генеральный директор Snap Эван Шпигель отверг предложение.

Источники рассказали, что впервые предложение о покупке Snap было сделано перед раундом привлечения инвестиций в мае 2016 г., в котором впоследствии принял участие фонд CapitalG, управляемый Alphabet (материнская компания Google). В марте 2017 г. перед выходом на IPO Snap получила еще одно предложение.