Бывший сотрудник Snap подал иск против компании

Бывший сотрудник Snap Энтони Помплиано подал против компании иск. Он утверждает, что Snap завысила данные о количестве пользователей
М. Стулов / Ведомости
По заявлению Помплиано, владельцы Snap обманули его при приеме на работу, предоставив завышенные данные об аудитории сервиса. Ранее он работал в Facebook, а перейдя в Snap, проработал там всего около трех недель. Руководство Snap отвергает предъявленное обвинение, объясняя, что Помплиано был уволен за плохую работу и теперь пытается отомстить с помощью иска. Как выясняется, иск был подан еще в январе.