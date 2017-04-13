ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Иск о размере Snap

Бывший сотрудник Snap подал иск против компании

Он утверждает, что Snap завышала аудиторию сервиса, компания это отрицает
Бывший сотрудник Snap Энтони Помплиано подал против компании иск. Он утверждает, что Snap завысила данные о количестве пользователей
Бывший сотрудник Snap Энтони Помплиано подал против компании иск. Он утверждает, что Snap завысила данные о количестве пользователей
М. Стулов / Ведомости

По заявлению Помплиано, владельцы Snap обманули его при приеме на работу, предоставив завышенные данные об аудитории сервиса. Ранее он работал в Facebook, а перейдя в Snap, проработал там всего около трех недель. Руководство Snap отвергает предъявленное обвинение, объясняя, что Помплиано был уволен за плохую работу и теперь пытается отомстить с помощью иска. Как выясняется, иск был подан еще в январе.

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