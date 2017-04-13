Бывший сотрудник Snap подал иск против компании

По заявлению Помплиано, владельцы Snap обманули его при приеме на работу, предоставив завышенные данные об аудитории сервиса. Ранее он работал в Facebook, а перейдя в Snap, проработал там всего около трех недель. Руководство Snap отвергает предъявленное обвинение, объясняя, что Помплиано был уволен за плохую работу и теперь пытается отомстить с помощью иска. Как выясняется, иск был подан еще в январе.

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