Samsung представил Galaxy Note 8

В среду Samsung представил новый смартфон в семействе Galaxy - Samsung Galaxy Note 8.

Отличительными особенностями построенных на базе 10-нанометрового процессора моделей в компании назвали «безграничный» экран и двойную камеру. Смартфоны оснащены 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерой с функцией интеллектуального автофокуса.

Смартфоны оснащены новым интеллектуальным помощником Bixby. Ассистент позволяет пользователю работать с приложениями с помощью сенсорного экрана, текстовых команд и голоса.

Предполагается, что Bixby сможет предложить пользователям персонализированную помощь, основываясь на информации об их интересах и местоположении: он сможет совершать покупки, искать изображения и предоставлять подробную информацию о ближайших местах с помощью технологии распознавания изображений.

Также среди заявленных возможностей устройств числятся поддержка гигабитных скоростей в сетях LTE и WiFi, быстрая беспроводная зарядка, сканирование радужной оболочки глаза, работа с очками виртуальной реальности Gear VR и камерой Gear 360 для создания панорамных видеороликов в 4K.

Президент подразделения мобильных коммуникаций Samsung Electronics в ходе презентации назвал новые модели «началом новой эры в дизайне смартфонов и создании мобильных сервисов».