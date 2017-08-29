С «Яндекс.Карт» начал «пропадать» Сахалин

На «Яндекс.Картах» в нескольких масштабных режимах пропало изображение Сахалина. Он не виден на слое «Карта-схема» при отдалении от 200 км до 1000 км (то есть еще и на отдалении 300 км и 600 км). При более мелком и более крупном масштабе остров снова появляется. На слоях «Спутниковая карта» и «Гибридная карта» изображение не пропадает.

«РИА Новости» заметило, что сбой появился вскоре после новостей об очередном ракетном пуске КНДР, примерно с 2.00 мск. Он проявляется в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android. На 8.09 мск Сахалин все еще «пропадал» в определенных разрешениях.

В ночь на 29 августа Северная Корея впервые в истории своей ракетной программы запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии. Как сообщил Reuters со ссылкой на южнокорейских и американских военных, ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» была выпущена из района Сунан, недалеко от Пхеньяна в 5.57 по местному времени (28 августа в 23.57 мск), пролетела 2700 км, достигнув при этом максимальной высоты в 550 км, и упала в Тихий океан в 1180 км от севера Хоккайдо, перед этим она развалилась на три части. Для обсуждения запуска экстренно созван Совет безопасности ООН.