Новый владелец издания «Сноб» планирует за год сделать бизнес прибыльным

Сегодня стало известно, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова завершила сделку по продаже 100% ООО «Сноб медиа». Покупатель — генеральный директор «Сноб медиа» Марина Геворкян. «Сноб» был последним медиаактивом группы. В разговоре с корреспондентом «Ведомостей» Геворкян сообщила, что приобрела «Сноб» исключительно за личные деньги.

«Сноб» для меня как ребенок, я максимально заинтересована в этом проекте», — говорит Геворкян. По ее словам, выручка «Сноба» сейчас составляет около 200 млн руб. «Важна динамика, наши доходы растут, расходы сокращаются», — отметила Геворкян, отказавшись назвать точные цифры.

Пока «Сноб» остается нерентабельным бизнесом, но должен выйти на точку безубыточности в 2018 г., считает новый владелец. По ее словам, сейчас рентабелен печатный журнал «Сноб», подписка, в том числе онлайн, приносит меньше 10% выручки, остальное — реклама и спецпроекты. Геворкян говорит, что компании потребуются деньги на развитие и она обсуждает различные варианты партнерства.