Офис «Яндекса» вернулся к нормальному режиму работы после эвакуации

В Москве центральный офис «Яндекса», из которого днем эвакуировали персонал, вернулся к штатному режиму работы, передает «РИА Новости» со ссылкой на PR-директор интернет-компании Очира Манджикова.

«Час назад офис "Яндекса" вернулся к обычному режиму работы», — сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах сообщали, что офис компании эвакуируют после анонимного звонка. Звонивший сообщил о том, что в офисе заложено взрывное устройство. В свою очередь в пресс-службе компании утверждали, что эвакуация произошла из-за срабатывания пожарной сигнализации.